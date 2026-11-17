انویڈیا نے جینسن ہوانگ کی سی ای او واپسی مسترد کر دی، آمدنی کی مضبوط پیش گوئی جاری
انویڈیا نے جینسن ہوانگ کی واپسی کو مسترد کرتے ہوئے چوتھی سہ ماہی کی آمدنی کا تخمینہ 130 ارب ڈالر رکھا ہے، جس سے سرمایہ کاروں کی توجہ کمپنی کی نئی قیادت پر مرکوز ہو گئی ہے۔
امریکی چِپ ساز کمپنی انویڈیا (NVDA.O) کے بورڈ چیئرمین ہیرے جونز (Harvey Jones) نے منگل کے روز سرمایہ کاروں کے ساتھ سہ ماہی نتائج پر ہونے والی کانفرنس کال کا آغاز کرتے ہوئے واضح کیا کہ کمپنی شریک بانی جینسن ہوانگ (Jensen Huang) کو دوبارہ سی ای او کے طور پر نہیں رکھے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے پر کوئی سوال نہیں لیا جائے گا۔
یہ بیان ہوانگ کو دوبارہ قیادت سونپنے کی مہم کے جواب میں سامنے آیا، جو گزشتہ ہفتے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ہوانگ کے جانے کے بعد سرمایہ کار کمپنی کے مستقبل، حکمت عملی اور دنیا کی سب سے قیمتی چِپ ساز کمپنی کی قیادت کے بارے میں واضح اشارے کے منتظر ہیں۔ کمپنی کی طرف سے کلاؤڈ فراہم کنندگان، سپلائرز اور مصنوعی ذہانت کے اسٹارٹ اپس کے ساتھ اربوں ڈالر کے وعدے بھی زیرِ غور ہیں۔Also readپاک فضائیہ میں سی 130 کی شمولیت کے 60 سال مکمل
جینسن ہوانگ کی علیحدگی اور مالیاتی نتائج
انویڈیا نے سہ ماہی نتائج کے ساتھ آئندہ کا مالیاتی تخمینہ بھی پیش کیا، جس کے مطابق چوتھی سہ ماہی میں آمدنی 130 ارب ڈالر، plus or minus 3 فیصد رہنے کی توقع ہے۔ یہ تخمینہ LSEG کے اعداد و شمار کے مطابق تجزیہ کاروں کے اوسط اندازے 125.25 ارب ڈالر سے بلند ہے۔ کمپنی کے مطابق اس تخمینے میں چین کو ڈیٹا سینٹر چِپس کی فروخت شامل نہیں کی گئی۔
تیسری سہ ماہی میں انویڈیا کی آمدنی دوگنی سے زیادہ ہو کر 115.84 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ تجزیہ کاروں کا اندازہ 109.11 ارب ڈالر تھا۔ کمپنی مسلسل 17 سہ ماہیوں سے وال اسٹریٹ کی آمدنی کی توقعات سے آگے رہی ہے۔ ایڈجسٹڈ مجموعی منافع کی شرح 73.5 فیصد سے بڑھ کر 74.9 فیصد ہو گئی، جو تجزیہ کاروں کے 74.1 فیصد کے اندازے سے بھی زیادہ ہے۔
نتائج کے اعلان کے بعد کمپنی کے حصص آفٹر ٹریڈنگ میں 2 فیصد تک بڑھ گئے۔ انویڈیا نے اگست میں کہا تھا کہ ویرا روبن (Vera Rubin) اکتوبر کی سہ ماہی میں ڈیٹا سینٹر آمدنی کا تقریباً پانچواں حصہ ہوگی، اور اگلے مالی سال میں آمدنی میں 70 فیصد اضافے کی پیش گوئی کی تھی۔
قیادت کے سوال پر بورڈ اور عبوری سی ای او کا مؤقف
عبوری سی ای او کولیٹ کریس (Colette Kress)، جو کمپنی کی فنانس چیف بھی ہیں، نے نتائج کے ساتھ جاری بیان میں قیادت کے معاملے پر بات کیے بغیر مالیاتی امور اور مصنوعات پر توجہ مرکوز رکھی۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کی رفتار حقیقی ہے، جبکہ ویرا روبن کا آغاز غیر معمولی رہا ہے اور کمپنی کا روڈ میپ مقررہ سمت میں ہے۔
بورڈ اندرونی اور بیرونی دونوں امیدواروں پر غور کر رہا ہے، اور کریس کو انتخابی عمل کے دوران مستحکم قیادت فراہم کرنے والی شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اسٹینڈ ود جینسن (Stand With Jensen) نامی بڑھتی ہوئی مہم نے اس تلاش کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ہوانگ نے منگل کے روز کہا کہ اگر بورڈ اسے بہتر سمجھے تو وہ واپس آنے پر فخر محسوس کریں گے۔
اسی روز بورڈ نے قومی سلامتی اور برآمدی کنٹرول کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جو ہوانگ کی علیحدگی کے بعد بورڈ کا پہلا بڑا گورننس فیصلہ ہے۔ کمپنی کے قومی سلامتی کے کردار پر بڑھتی ہوئی جانچ پڑتال کے تناظر میں یہ قدم اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ہوانگ نے چین کو زیادہ چِپ برآمدات کی حمایت کی تھی، اور امریکی قانون ساز اب ان سے سوالات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
سرمایہ کاروں کے خدشات اور ویرا روبن کا امتحان
سرمایہ کاروں کی بے چینی کی بڑی وجہ قیادت کی غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ ہوانگ کے جانے سے تین دہائیوں پر محیط بانی کی قیادت ختم ہو گئی ہے، جو چِپ روڈ میپ، کسٹمر معاہدوں اور واشنگٹن کے تعلقات پر محیط تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت قیادت میں تبدیلی کا عمل قریبی مدت کی مصنوعی ذہانت کی طلب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔
امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد سخت جانچ پڑتال اور ڈیٹا سینٹرز کی سست توسیع کے خدشات بھی پائے جاتے ہیں، جس سے مصنوعی ذہانت پر اخراجات کے بارے میں بے چینی بڑھی ہے۔ سرمایہ کار یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انویڈیا کا آئندہ سی ای او کسٹمرز کو فنانسنگ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا یا نہیں، جسے ناقدین سرکلر قرار دیتے ہیں۔
ریک میکلر (Rick Meckler)، جو Cherry Lane Investments میں پارٹنر ہیں، نے کہا کہ کمپنی کی کارکردگی اچھی ہے مگر اس کہانی کا پس منظر بہت پیچیدہ ہے، اس لیے خریداروں کو اسے اضافی خطرے کے طور پر شامل کرنا ہوگا۔ دوسری طرف Moor Insights & Strategy کے پرنسپل تجزیہ کار انشیل ساگ (Anshel Sag) کے مطابق کمپنی کا آؤٹ لک مثبت ہے، اور ان کی رائے میں ہوانگ کی علیحدگی سے قریبی مدت میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں، کیونکہ ایگزیکٹو ٹیم برسوں سے مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے۔
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