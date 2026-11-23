انٹرنیٹ کی مرمت 6 دسمبر تک مکمل ہو جائے گی
ٹرانسورلڈ ایسوسی ایٹس کا دعویٰ کہ انٹرنیٹ کیمربل کابل کی مرمت کام 6 دسمبر 2026 تک مکمل ہو جائے گا۔
انٹرنیٹ سپلائر کمپنی ٹرانسورلڈ ایسوسی ایٹس نے سرکاری طور پر تصدیق کی ہے کہ متاثرہ بین الاقوامی سمندر کے نیچے لگے کابل کی مرمت کا کام یکم دسمبر 2026 تک مکمل ہونے کی پیشگی توقع ہے۔ یہ اعلان ٹیلی ویژن چینل 24NewsHD نے پیر کے روز رپورٹ کیا تھا۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ مرمت کے عمل کو فعال طور پر جاری رکھا گیا ہے تاکہ رابطے میں مزید خرابیوں سے بچا جا سکے۔ انٹرنیٹ سپلائر نے بتایا کہ تکنیکی ٹیمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔
مرمت کے کام کی تفصیلات اور وقت
ٹرانسورلڈ ایسوسی ایٹس نے نوٹس کے ذریعے واضح کیا ہے کہ یہ منصوبہ بندی 18 نومبر 2026 کے اپنے پچھلے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ کمپنی کے مطابق کابل سسٹم کے خراب شدہ حصے کی درستگی کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس دوران انٹرنیٹ خدمات کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مرمت کے عمل کے دوران تکنیکی ٹیمیں تمام ضروری حفاظتی تدابیر اپنائے گی۔Also readپاکستان کی پہلی نیٹ فلکس سیریز 4 دسمبر کو نشر ہوگی
متبادل روابط اور رابطے کی فراہمی
مرمت کے دوران انٹرنیٹ سروسز کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے متبادل راستے مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹرانسورلڈ ایسوسی ایٹس نے تصدیق کی ہے کہ اس دوران صارفین کو کم از کم دشواری ہوگی۔ متبادل روٹنگ کے انتظامات کو کامیابی سے متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ سروس کی معیاری سطح برقرار رہے۔ یہ اقدامات عارضی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔
پی ٹی اے کا کردار اور براہ راست اثرات
پاکستان ٹیلی مواصلات اتھارٹی (پی ٹی اے) نے اطلاع دی ہے کہ سمندر کے نیچے لگے کابل میں خرابی پاکستان کے ساحل سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ پی ٹی اے نے انتباہ کیا ہے کہ اس خرابی کی وجہ سے کچھ انٹرنیٹ صارفین کو خدمات میں خلل اور رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی اے نے بتایا ہے کہ ٹرانسورلڈ ایسوسی ایٹس سی ای ایم ڈبلیو ایف 5 کنسورشیم کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
نیٹ بلاکس کی رپورٹ اور انٹرنیٹ ٹریفک
انٹرنیٹ مانیٹرنگ تنظیم نیٹ بلاکس نے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں کمی کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال سی ای ایم ڈبلیو ایف 5 کابل سسٹم میں موجود خرابی سے ہم آہنگ ہے۔ ٹریفک کو متبادل بین الاقوامی لنکس کے ذریعے موڑا جا رہا ہے تاکہ خدمات جاری رہ سکیں۔ تمام ادارے مل کر اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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