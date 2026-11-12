انٹروپک کے سی ای او کا دعویٰ: اے آئی سے علاج میں انقلاب
انٹروپک کے سی ای او ڈاریو امودی کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کینسر اور الزائمر جیسے امراض کے علاج میں تیزی لا سکتی ہے، تاہم ماہرین اس پر شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔
انٹروپک کے سی ای او ڈاریو امودی نے زور دے کر بتایا ہے کہ مصنوعی ذہانت طبی تحقیق اور ادویات کی تیاری کو نمایاں طور پر تیز کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی کینسر، الزائمر کے بیماری، دل کی بیماری اور ذہنی صحت کے مسائل جیسے بڑے چیلنجز کو ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاریو امودی کا ماننا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ان بیماریوں کے علاج کے نئے راستے کھول سکتی ہے جن پر ماہرین دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف بیماریوں کو سمجھنے میں بلکہ نئی ادویات بنانے میں بھی تبادلی کردار ادا کرے گی۔
ٹیکنالوجی میں امید اور متبادل نظریات
گوجل کے اے آئی چیف ڈیمس ہاسابی اور ایلون مسک نے بھی اس طرح کی خوش اسلوبی ظاہر کی ہے۔ ہاسابی نے تجویز پیش کی ہے کہ مصنوعی ذہانت عام طور پر دس سال لےنے والی ادویات کی تیاری کے عمل کو چند ہفتوں میں مکمل کر سکتی ہے۔ انہوں نے گوگل کے الفا فولڈ سسٹم کا حوالہ دیا ہے جس نے دو سو ملین سے زیادہ پروٹین کے ڈھانچے کی پیش گوئی اور نقشہ سازی میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ تاہم، بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ طبی ماہرین اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ایگزیکٹو اس قسم کے دعویوں پر شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔Also readBritish General Praises Muslim Soldiers' World War Role
صنعتی ماہرین کا مشابہ اور حقیقی جائزہ
ورٹیکس فارماسیوٹیکلز کے چیئرمین جیف لائیڈن نے مصنوعی ذہانت سسٹمز کی اس صلاحیت پر سوال اٹھایا ہے کہ وہ خود بخود موثر ادویات کی تیاری کر سکتی ہیں یا نہیں۔ جیف لائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نے پچاس مصنوعی ذہانت سسٹمز کا ٹیسٹ لیا ہے تاکہ دس ہزار ادویاتی مرکبات کا جائزہ لیا جا سکے، لیکن کوئی بھی سسٹم خود بخود کوئی موثر دوا بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ماہرین کی رائے میں کمپیوٹر ماڈلز کے ذریعے ممکنہ دوا کی شناخت صرف لمبے تحقیقی عمل کا ابتدائی مرحلہ ہے۔
معیاری منظوری کے پیچیدہ مراحل
کسی بھی امیدوار دوا کو لیبارٹری ٹیسٹنگ، جانوروں پر مطالعہ اور انسانی کلینیکل ٹرائلز کے متعدد مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پورا ادویاتی ترقی اور منظوری کا عمل عام طور پر دس سے بارہ سال لیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ان ضروری مراحل کو ختم نہیں کر سکتی۔ طبی ماہرین نے یہ بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے کہ موجودہ مصنوعی ذہانت سسٹمز ابھی انسان کے جسم اور مختلف بیماریوں کے پیچھے پیچھے موجود الجھے ہوئے حیاتیاتی میکانزم کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں۔
مستقبل کے امکانات اور احتیاطی تاویز
ماہرین نے مزید نوٹ کیا ہے کہ دو ہزار چھ تک کوئی بھی مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ دوا نے مکلی منظوری کے عمل کو مکمل نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ وسیع طبی استعمال میں داخل ہوئی ہے جو اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے سب سے زیادہ پرتعیش دعووں کو حتمی طور پر ثابت کر سکے۔ ماہرین کینسر سمیت بڑی بیماریوں کو ختم کرنے کے بارے میں مستقبل کے اعلانات کے بارے میں بھی احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پچھلے اعلانات میں بھی دیکھا گیا ہے جن سے وقت پر وعدے پورے نہیں ہوئے۔
نتیجہ اور مستقبل کا منظر نامہ
ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو طبی تحقیق اور ادویات کی دریافت کو تبدیل کرنے کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کے باوجود، اس کے بارے میں توقعات کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی جدید طبی میدان میں انقلاب لانے کا وعدہ کرتی ہے، لیکن حقیقی عملی کامیابی کے لیے اسے مستقل تحقیق اور سخت طبی معیارات کی ضرورت ہے۔ ڈاریو امودی کے دعویٰ کے باوجود صنعتی حقائق اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مکمل منظوری اور وسیع پیمانے پر استعمال ابھی دور ہے اور اس میں طویل عرصہ درکار ہوگا۔
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