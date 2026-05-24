انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے آئندہ اجلاس میں تبدیلیوں کا اہتمام

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے آئندہ اجلاس میں کئی بڑے قوانین میں تبدیلیوں پر غور کیا جائے گا، ان میں ایک ہی ٹیسٹ میچ کے دوران ریڈ اور پنک بال کے استعمال کے ساتھ غیر قانونی بولنگ ایکشن کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنا بھی شامل ہے۔چیف ایگزیکٹیوز کمیٹی (سی ای سی) کے 21 مئی کے ورچوئل اجلاس میں ایک ورکنگ گروپ نے تجویز دی کہ اگر ٹیسٹ میچ کے دوران موسم کی وجہ سے رکاوٹ آئے اور کھیل فلڈ لائٹس میں جاری ہو تو ریڈبال کو پنک بال سے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ تجاویز کے مطابق تبدیلی صرف اسی صورت میں ممکن ہوگی جب دونوں ٹیمیں اس پر متفق اور امپائرز اس کی اجازت دیں گے، یہ اصول بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے ڈی آر ایس سسٹم کے لیے دونوں ٹیموں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ غیرقانونی بولنگ ایکشن کے حوالے سے تجویز کے مطابق امپائرز کو ہاک آئی ڈیٹا تک رسائی دی جا سکتی ہے تاکہ میچ کے دوران ہی ایسے بولرز کے ایکشن کو چیک کیا جا سکے جو 15 ڈگری سے زیادہ بازو کو خم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ون ڈے کرکٹ میں ہیڈ کوچز کو ڈرنکس بریک کے دوران میدان میں جاکر کھلاڑیوں سے بات کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ٹی 20 میں یہ سہولت پہلے سے موجود ہے۔
