انٹل کی شیئر ہولڈرز نے امریکی عدالت میں دعویٰ دائر کیا
انٹل کمپنی پر ذاتی کمپیوٹر فروخت میں کمی اور مصنوعی ذہانت کے اثرات چھپانے کا الزام ہے جس کے بعد اس کے حصص کی قیمت میں بڑی گिरاوٹ آئی ہے۔
امریکہ کی معروف سیمی کنڈکٹر کمپنی انٹل (Intel) کے حصص داروں نے فدرل کورٹ میں ایک کلاس ایکشن سماعت دائر کی ہے جس میں کمپنی پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا ہے۔ دعویٰ کے مطابق انٹل نے ذاتی کمپیوٹر (PC) کی فروخت میں طویل عرصے سے جاری سستی کو چھپایا جس کی وجہ سے کمپنی کے حصص کی قیمت ایک دن میں تقریباً 29 فیصد گر گئی۔ یہ مقدمہ پیرس کوستریہ کوہن میں دائر کیا گیا جہاں شریک داروں کا دعویٰ ہے کہ انٹل نے منافع اور آمدنی پر برے اثرات سے آگاہ کرنے میں تاخیر کی۔
عدالتی دعویٰ اور مالیاتی نقصان
میچن گینڈ کی ریٹائرمنٹ فنڈ کی قیادت میں شریک داروں نے الزام لگایا ہے کہ ذاتی کمپیوٹر کی فروخت میں کمی اور اسٹاک کی بھرمار نے انٹل کے منافع پر منفی اثر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت (AI) کے بوم سے پیدا ہونے والے فوائد اس کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
دعویٰ کے مطابق کمپنی نے اگست کے وسط میں کیپیٹل مارکیٹ سے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے دھوکہ دہی کی، جب تیسرے مالی سالاں کا تباہ کن سالاں چل رہا تھا۔ اس دوران انٹل نے 95 ڈالر فی شیئر کی قیمت پر 23 ارب ڈالر کا اسٹاک فروخت کیا تھا۔ یہ اقدام چیف ایگزیکٹیو لیپ بو ٹین کی حکمت عملی کا حصہ تھا جس کے تحت انٹل چیپ کنٹریکٹ مینوفیکچرنگ کاروبار میں توسیع کر رہا تھا۔
پیرس کوستریہ کوہن میں دائر کلاس ایکشن میں لیپ بو ٹین اور چیف فلینشل آفیسر ڈیوڈ زسنر کو بھی مدعی علیہ (Defendant) بنایا گیا ہے۔ مقدمہ ان حصص داروں کے لیے غیر مقرر شدہ نقصان کی معاوضہ کی درخواست ہے جو 23 جولائی 2026 اور 29 اکتوبر 2026 کے درمیان میں اپنے حصص رکھتے ہیں۔
مارکیٹ میں گिरاوٹ اور کاروباری چیلنجز
30 اکتوبر کو انٹل کے حصص میں 28.6 فیصد کی گिरاوٹ آئی جس سے کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً 140 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ گرنے کا سلسلہ اس بات کے بعد شروع ہوا جب انٹل نے کمپنی کی چوتھے سالاں کی آمدنی اور منافع متوقع سے کم پیش گوئی کی۔ ساتھ ہی ذاتی کمپیوٹر کی فروخت میں طویل کمی کا بھی اشارہ دیا گیا۔
لیپ بو ٹین نے تجزیہ کاروں کو بتایا کہ وہ مینوفیکچرنگ سپلائی کے فقدان اور غیر معمولی میموری کی قلت سے مایوس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مسائل کو فوری طور پر حل کرنا ضروری ہے۔ دیگر بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی طرح انٹل نے بھی مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کی ہے لیکن سپلائی میں رکاوٹوں کی وجہ سے ڈیٹا سینٹر چیپس کی بڑھتی ہوئی مانف سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ، میموری کی قیمتوں میں اضافے نے ذاتی کمپیوٹرز کو مہنگا کر دیا ہے جس سے ان کی مانف پر بھی اثر پڑا ہے۔ اکتوبر میں انٹل کے حصص کی قیمت 59.66 ڈالر پر بند ہوئی۔ حالانکہ سال کے شروع سے انٹل کے حصص میں 62 فیصد کی اضافہ دیکھا گیا ہے لیکن یہ جون کے آخر میں 142.35 ڈالر کے عروج سے کافی نیچے آ چکے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے ہفتے کے دن تبصرہ نہیں ملا جب تک کہ اس کی فدرل کورٹ میں پیشی ہوئی۔
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