انٹیلیجنس کے اخراجات اور فائدے کا تنازعہ
اقوام متحدہ کے ماہرین نے اینٹیالیا پلائیج لانچ کیا ہے جس میں مصنوعی ذہانت کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے اور ری نئیبل انرجی کی طرف منتقلی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
اقوام متحدہ کے کلائمیٹ چیف سیمون سٹیئل نے پیر کے روز یہ واضح کیا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال عالمی حرارت کو کم کرنے کے لیے بڑی امکانیات اور بڑے خطرات دونوں لیے ہوئے ہے۔ ترکی، جو کاپ 31 کے میزبان ہے، نے اینٹیالیا آٹوفیشنل انٹیلیجنس پلائیج کا آغاز کیا، جس کا مقصد اس ٹیکنالوجی کے ماحولیاتی خطرات کو کم کرنا اور اس کے فوائد کو بڑھانا ہے۔
اینٹیالیا پلائیج کا تعارف اور ہدف
یہ پلائیج ایک رضاکارہ اقدام ہے جو ترکی کے مدیترانہ شہر اینٹیالیا کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں اقوام متحدہ کی بات چیت جاری ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آب و ہوا کے حل تلاش کرنا ہے، ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی نقصانات کا جائزہ لیا جائے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
اس پلائیج کو اب تک 80 تائیدیں حاصل ہو چکی ہیں، لیکن ان میں صرف 10 ممالک شامل ہیں جبکہ باقی تمام دستخط کنندگان کمپنیاں یا سول سوسائٹی کے گروپس ہیں۔ سیمون سٹیئل کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی ٹیکنالوجیکل دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر چیز دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں لوگوں سے آج زیادہ بل، زیادہ آلودگی اور گہری عدم مساوات قبول کروانے کے بدلے کل کے بہتر مستقبل کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔
ڈیٹا سینٹرز کا توانائی کا بڑھتا ہوا بوجھ
مصنوعی ذہانت کا استعمال موسم کی پیش گوئی بہتر بنانے، صنعتی اخراج کی نگرانی اور ری نئیبل انرجی کے آپٹیمائزیشن کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چلنے والے ڈیٹا سینٹرز کو بہت زیادہ توانائی اور پانی درکار ہوتا ہے۔ ان ڈیٹا سینٹرز سے پیدا ہونے والے کاربن فُٹ پرنٹ اور بجلی کے بلوں میں اضافے نے مقامی کمیونٹیز میں غمی کا سبب بنایا ہے۔
بین الاقوامی انرجی ایجنسی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ڈیٹا سینٹرز کی بجلی کا تقریبا 30 فیصد کوئلے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ری نئیبل انرجی کا حصہ 27 فیصد، قدرتی گیس کا 26 فیصد اور نیوکلر توانائی کا 15 فیصد ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ 2025 میں ان تنصیبات نے ان 10 ممالک کو چھوڑ کر دوسرے تمام ممالک سے زیادہ بجلی استعمال کی۔
ریسرچ جرنل نیچر سسٹین ایبلٹی میں شائع ہونے والے ایک نئے مطالعے کے مطابق، صرف ریاستہائے متحدہ میں ہی سب سے طاقتور ڈیٹا سینٹرز نے ایک سال کی مدت میں بجلی کے کل استعمال کا تقریبا 2 فیصد حصہ اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جو کہ ایک چھوٹے یورپی ملک کے کاربن فُٹ پرنٹ کے برابر ہے۔
پلائیج میں شرکت اور بین الاقوامی ردعمل
اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینٹون گوٹیرس نے جون میں مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کو اپیل کی تھی کہ وہ اپنے ماحولیاتی اثرات کو ظاہر کریں اور 2030 تک ہر ڈیٹا سینٹر کو ری نئیبل انرجی سے چلانے کا عہد کریں۔ اس پلائیج میں ابھی تک صرف نو ممالک نے باضابطہ طور پر دستخط کیے ہیں، جن میں جرمنی بھی شامل ہے جو دستخط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
لیکن فہرست میں ریاستہائے متحدہ، چین اور یورپی یونین کا فقدان نمایاں ہے۔ اسی طرح، نیڈیا، اوپن اے آئی اور اینٹروپک جیسی بڑی مصنوعی ذہانت کی کمپنیاں بھی اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ ورلڈ بزنس کاؤنسل فار سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ نے دستخط کیے ہیں، جس کے ارکان میں ایمیزون، گوگل اور میٹا شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کمیونیکیشن یونین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل توماس لماناؤسکاس نے واضح کیا کہ یہ صرف شروع ہے اور 80 کا عدد کوئی حد نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقصد رفتار پیدا کرنا ہے اور وہ دوسرے فریقین کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی کے انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر محمد فتح کاقر کا کہنا تھا کہ اس حمایت سے ہماری مشترکہ کوششوں پر اعتماد بڑھتا ہے۔
ماحولیاتی گروپس کا تنقیدی نقطہ نظر
بائنڈ فاسل فیولز نامی غیر سرکاری تنظیم کے کارپوریٹ مہم چلانے والے جیل مک اردل نے اس پلائیج کو ایک 'غور غلط' قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے وعدے مبہم ہیں اور یہ بڑی ٹیک کمپنیوں کو بغیر ان کے ڈھانچے کے اصل ماحولیاتی اثرات کو حل کیے ہری جھنڈی دکھانے کا باعث بن سکتا ہے۔
اس تنازعے کے درمیان، یہ واضح ہو چکا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کا پانی کا استعمال 2030 تک پوری جنوبی صحرا افریقہ کی آبادی کی بنیادی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے۔
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