انڈر 19 ایشیا کپ فائنل میں بھارت اور پاکستان کا ٹکراؤ
انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے افغانستان کو 8 وکٹوں سے ہرایا ہے۔ ہفتے کو ہونے والے فائنل میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔
عمان میں جاری انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میچ میں بھارت نے افغانستان کو 8 وکٹوں سے شکست دیتے ہوئے فائنل کی راہ ہموار کر لی ہے۔ اس فتح کے بعد بھارتی ٹیم نے اپنی جگہ طے کر لی ہے جہاں ان کا سامنے پاکستان کی قیادت والی ٹیم ہوگی۔ یہ میچ ٹورنامنٹ کی سب سے اہم مراحل میں سے ایک تھا جس میں دونوں ٹیموں نے خوبصورت کھیل پیش کیا۔
بھارت کی فتح اور میچ کی تفصیلات
افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز کے اندر اندر 8 وکٹوں کے نقصان پر 227 رنز بنائے۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے شاندار کارکردگی دکھائی اور ہدف کو صرف 2 وکٹیں گنوا کر حاصل کر لیا۔ اس فتح کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے جشن منایا کیونکہ انہوں نے اپنے مخالف کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔Also readبرطانوی جنرل نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برطانوی ہندوستانی فوج میں خدمات سرانجام دینے والے پاکستانی اور مسلمانوں کے جوہر خراج تحسین پیش کیا
پاکستان کی کارکردگی اور ٹیم کی تیاری
پاکستان نے ایشیا کپ کے پہلے سیمی فائنل میں بنگلا دیش کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ دونوں ٹیمیں اب فائنل میں اپنے کھیل کا ثبوت دیں گی۔ گروپ مرحلے میں پاکستان نے حمزہ یوسف کی شاندار سنچری کی بدولت بھارت کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دی تھی جو کہ اب تک کی یادگار کارکردگیوں میں شامل ہے۔
فائنل کا وقت اور مقام کا تعین
ٹورنامنٹ کا فیصلہ کن میچ 14 نومبر ہفتے کے روز کھیلا جائے گا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ میدان میں موجود ہوں گے۔ دونوں ٹیمیں اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ فائنل میچ میں کھلاڑیوں کا دباؤ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ٹورنامنٹ کا اختتامی مرحلہ ہے۔
آئندہ اقدامات اور ٹیموں کی حکمت عملی
بھارتی ٹیم اب فائنل کی تیاریوں میں مصروف ہے جبکہ پاکستانی ٹیم بھی اپنے کھلاڑیوں کی فارم برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دونوں ٹیمیں اپنے کھلاڑیوں کی انجری مینجمنٹ اور حکمت عملی پر غور کر رہی ہیں۔ میچ سے قبل کپتانان کی ذہنی تیاری بھی بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔
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