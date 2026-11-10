انڈس واٹر کمیشن پر بھارتی ہٹ دھرمی، میاں محمد معین وٹو کا الٹی میٹم
وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین وٹو نے انڈس واٹر کمیشن پر بھارتی رویے کو ہٹ دھرمی قرار دیا اور ویانا میں نیوٹرل ایکسپرٹ کی سماعت کا ذکر کیا۔
وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین وٹو نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈس واٹر کمیشن کے معاملے پر بھارت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ رویہ سندھ طاس معاہدے پر عملدرآمد کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔
میاں محمد معین وٹو کے بیان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پاکستان انڈس واٹر کمشنر کی جانب سے نیدرلینڈ میں مصالحتی عدالت میں کیس پہلے ہی جیت چکا ہے۔ اس سلسلے میں اب ویانا میں نیوٹرل ایکسپرٹ کے سامنے سماعت ہوگی۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
مصالحتی عدالت میں کامیابی اور ویانا کی سماعت
پاکستان نے نیدرلینڈ کی مصالحتی عدالت میں انڈس واٹر کمشنر کی جانب سے دائر کیے گئے کیس میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اسی معاملے کی اگلی کارروائی ویانا میں نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس ہونی ہے۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید محمد مہر علی شاہ ویانا پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ میں سماعت کی کوئی حتمی تاریخ نہیں بتائی گئی، اس لیے اس کی تفصیل سامنے آنے پر ہی واضح ہوگی۔
پاکستان کو بھارت کے کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو پاور منصوبوں کے ڈیزائن پر خدشات ہیں۔ پاکستان کے مطابق ان منصوبوں میں پانی ذخیرہ کرنے اور اخراج کا نظام چناب اور دیگر مغربی دریاؤں کے بہاؤ پر اثرانداز ہو سکتا ہے۔
وفاقی وزیر کا بھارت کو الٹی میٹم اور اقوام متحدہ میں معاملہ
میاں محمد معین وٹو نے بھارت کے نام پیغام میں کہا کہ یہ ایک الٹی میٹم ہے کہ بھارت پاکستان کا موقف تسلیم کرے۔ انھوں نے خبردار کیا کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں آئندہ دنوں میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔
انڈس واٹر معاہدے پر عملدرآمد کا معاملہ اقوام متحدہ میں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ میاں محمد معین وٹو کے مطابق بھارتی جارحیت زیادہ دیر نہیں چلے گی اور معاہدے پر عملدرآمد ضروری ہے۔
عطا تارڑ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی شہ رگ ہے۔ ان کے مطابق حکومت پانی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گی۔
پانی کی قلت، بھارتی اقدامات اور آئندہ مراحل
بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سردیوں کی وجہ سے اس وقت پانی کی قلت ہے، جبکہ بھارت نے ابھی پانی نہیں روکا۔ یہ بات پاکستان کے موقف کو سمجھنے کے لیے اہم ہے کیونکہ اصل تشویش مستقبل میں ممکنہ ڈیزائن کے اثرات سے جڑی ہے۔
آئندہ مراحل میں ویانا میں نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس سماعت، پاکستانی انڈس واٹر کمشنر کی وہاں موجودگی اور اقوام متحدہ میں معاملہ اٹھانا شامل ہیں۔ رپورٹ میں ان کارروائیوں کی حتمی تاریخوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔
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