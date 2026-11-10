انڈر اٹھارہ ایشیا کپ: نیپال نے پاکستان کے خلاف گیند بازی کا فیصلہ کیا اور ٹاس جیت لیا
نیپال نے پاکستان کے خلاف انڈر اٹھارہ ایشیا کپ کے میچ میں ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ پاکستان پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ پاکستان نے اپنی ٹیم میں ایک تبدیلی کی ہے۔
نیپال نے پاکستان کے خلاف انڈر اٹھارہ ایشیا کپ کے بارہویں میچ میں ٹاس جیت کر گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ یہ میچ عمان کے الشامرہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیل ا جا رہا ہے۔ پاکستان، جو کہ دفاعی چیمپئن ہے، پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے جبکہ نیپال کا ٹورنامنٹ سے اخراج ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اپنی پلئنگ اکیس میں ایک تبدیلی کی ہے جس میں فاسٹ بولر محمد حذیفہ کو علی رضا کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ علی رضا اب رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں اقباجواد کی جگہ ایمرجنگ ٹیم کی نمائندگی کریں گے کیونکہ اقباجواد چوٹ کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ میچ گروپ اے کے آخری اہم میچز میں سے ایک ہے جہاں بھارت اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے ہوں گے جو کہ باقی بچے سیمی فائنل کے سپاٹ کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ گروپ بی میں افغانستان اور سری لنکا پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ افغان ٹیم نے چھ پوائنٹس حاصل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے جبکہ سری لنکا نے چار پوائنٹس کے ساتھ یہ مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ نیپال کے خلاف مضبوط کارکردگی دکھائے تاکہ اپنے ٹورنامنٹ کے سفر کو کامیاب طریقے سے مکمل کر سکیں۔ نیپال کا مقصد صرف فخر بچانا ہے کیونکہ ان کا ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ پاکستان کو مشکل دینے کی کوشش کریں گے۔ کرکٹ کے مداحوں کے لیے یہ میچ دلچسپی کا متلاشی رہے گا خاص طور پر نوجوان کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے۔ پاکستان کے کوچ اور کپتان کی کوشش ہوگی کہ وہ نئے کھلاڑیوں کو ان کا بہترین فارم دکھانے کا موقع دیں۔ محمد حذیفہ کی شمولیت پاکستان کی باؤلنگ لائن اپ میں اضافی طاقت لے کر آئی ہے۔ علی رضا کی غیر موجودگی ٹیم کی بیٹنگ آرڈر پر ممکنہ طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن ان کی جگہ آنے والا کھلاڑی اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس میچ کے نتائج سے گروپ اے کی حتمی ترتیب طے ہوگی جو کہ سیمی فائنل کے لیے اہم ہوگی۔ کرکٹ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انڈر اٹھارہ کی سطح پر کھیل نا کھلاڑیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تمام کھلاڑی اپنی بہترین فارم برقرار رکھنے کی پوری کوشش میں مصروف ہیں۔.
نیپال نے پاکستان کے خلاف انڈر اٹھارہ ایشیا کپ کے بارہویں میچ میں ٹاس جیت کر گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ یہ میچ عمان کے الشامرہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان، جو کہ دفاعی چیمپئن ہے، پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے جبکہ نیپال کا ٹورنامنٹ سے اخراج ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اپنی پلئنگ اکیس میں ایک تبدیلی کی ہے جس میں فاسٹ بولر محمد حذیفہ کو علی رضا کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ علی رضا اب رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں اقباجواد کی جگہ ایمرجنگ ٹیم کی نمائندگی کریں گے کیونکہ اقباجواد چوٹ کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ میچ گروپ اے کے آخری اہم میچز میں سے ایک ہے جہاں بھارت اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے ہوں گے جو کہ باقی بچے سیمی فائنل کے سپاٹ کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ گروپ بی میں افغانستان اور سری لنکا پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ افغان ٹیم نے چھ پوائنٹس حاصل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے جبکہ سری لنکا نے چار پوائنٹس کے ساتھ یہ مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ نیپال کے خلاف مضبوط کارکردگی دکھائے تاکہ اپنے ٹورنامنٹ کے سفر کو کامیاب طریقے سے مکمل کر سکیں۔ نیپال کا مقصد صرف فخر بچانا ہے کیونکہ ان کا ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ پاکستان کو مشکل دینے کی کوشش کریں گے۔ کرکٹ کے مداحوں کے لیے یہ میچ دلچسپی کا متلاشی رہے گا خاص طور پر نوجوان کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے۔ پاکستان کے کوچ اور کپتان کی کوشش ہوگی کہ وہ نئے کھلاڑیوں کو ان کا بہترین فارم دکھانے کا موقع دیں۔ محمد حذیفہ کی شمولیت پاکستان کی باؤلنگ لائن اپ میں اضافی طاقت لے کر آئی ہے۔ علی رضا کی غیر موجودگی ٹیم کی بیٹنگ آرڈر پر ممکنہ طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن ان کی جگہ آنے والا کھلاڑی اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس میچ کے نتائج سے گروپ اے کی حتمی ترتیب طے ہوگی جو کہ سیمی فائنل کے لیے اہم ہوگی۔ کرکٹ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انڈر اٹھارہ کی سطح پر کھیلنا کھلاڑیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تمام کھلاڑی اپنی بہترین فارم برقرار رکھنے کی پوری کوشش میں مصروف ہیں۔
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