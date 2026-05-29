ایک نئی تحقیق کے مطابق انڈوں کے استعمال سے Alzheimer's بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس مطالعے میں 40 ہزار افراد پر مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس مطالعے کے مطابق انڈوں میں کئی اہم اجزاء ہوتے ہیں جن سے دماغ کی صحت متاثر ہوتی ہے۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق ان لوگوں میں جو زیادہ سے زیادہ انڈے کھاتے ہیں ان کی Alzheimer's بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس مطالعے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ انڈوں کے استعمال سے Alzheimer's بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تحقیق میں 40 ہزار افراد پر پانچ سال تک مشاہدہ کیا گیا۔ اس دوران انڈوں کے استعمال سے Alzheimer's بیماری کے امکانات کم ہونے کی ایک ممکنہ وجہ سامنے آئی۔ 15 سال کے مطالعے کے دوران 2,858 افراد Alzheimer's بیماری کے شکار ہو گئے۔ اس مطالعے کے نتائج انڈوں کے استعمال کے بارے میں واضح تھے۔ ان لوگوں میں جو انڈوں کو پانچ یا اس سے زیادہ بار کھاتے تھے ان کے Alzheimer's بیماری کے امکانات 27 فیصد کم ہوتے تھے۔ ان لوگوں میں جو انڈوں کو دو سے چار بار کھاتے تھے ان کے Alzheimer's بیماری کے امکانات 20 فیصد کم ہوتے تھے۔ اور ان لوگوں میں جو انڈوں کو کبھی کبھی کھاتے تھے ان کے Alzheimer's بیماری کے امکانات 17 فیصد کم ہوتے تھے۔ اس مطالعے کے مطابق انڈے میں کئی اہم اجزاء ہوتے ہیں جن سے دماغ کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ ان میں کولین، وٹامن بی 12، وٹامن ڈی، سیلیشیئم، آئوڈین، اور آوما 3 فیٹی ایسڈ شامل ہیں۔ یہ اجزاء دماغی صحت کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم اس مطالعے کے مطابق انڈوں کے استعمال سے Alzheimer's بیماری کا کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ اس مطالعے کے مطابق یہ صرف ایک مشاہدہ ہے اور یہ ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ انڈوں کا استعمال Alzheimer's بیماری سے بچاؤ کرتا ہے۔ اس مطالعے کے مطابق پچھلے مطالعوں میں مختلف نتائج سامنے آئے ہیں، اس لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈے عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں اور ان کو متوازن غذا کے ساتھ کھانا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈوں کو کیسے پکایا جاتا ہے اور ان کو کس چیز کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ ہم اہم ہے.
