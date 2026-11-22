انڈونیشیا کی کنڈی فیکٹری میں خوفناک آگ، 7 لاشیں برآمد
انڈونیشیا کے صوبہ جاکارتہ میں کنڈی فیکٹری کی عمارت میں لگی خوفناک آگ میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 50 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں۔
انڈونیشیا کی پولیس نے مغربی جاکارتا کے علاقے سیرنگ ریجنسی میں واقع ایک کنڈی فیکٹری میں لگی خوفناک آگ کے بعد تباہ شدہ عمارت سے سات لاشیں برآمد کر لیں ہیں۔ اس فاجعہ میں مرنے والے کارکنوں کی شناخت کے لیے پولیس نے ڈی این اے کے نمونے جمع کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے متاثرہ لاشوں کی بصری شناخت ناممکن ہو گئی ہے۔
آگ کا واقعہ اور کارکنوں کی تعداد
یہ بڑا واقعہ شنبہ کی شام کو سنکنڈے نامی فیکٹری میں پیش آیا، جو انڈونیشیا کی معروف کمپنی 'یونائٹڈ فیملی فوڈ' کا حصہ ہے۔ فیکٹری کے مالک نے خبرداروں کے ایک کانفرنس میں بتایا کہ شام کی شفٹ کے دوران تقریباً تین سو افراد عمارت کے اندر موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر مزدور تھے۔Also readMiley Cyrus Marries Maxx Morando in Palm Springs
لاپتہ کارکنوں کی تلاش کا عمل جاری
پولیس اور ریسکیو ٹیمیں ابھی بھی تقریباً پینتالیس مزدوروں کی تلاش میں مصروف ہیں، جو اس آگ کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ ریسکیو کارکنوں نے تباہ شدہ عمارت کے ان حصوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جہاں ان کا یقین ہے کہ قید لوگ پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں، تاہم عمارت کے کچھ حصے گرنے کا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت
پولیس کی ڈساسٹر وکٹم آئیڈینٹی فیکیشن افسر واہیو ہیڈایتی نے تصدیق کی ہے کہ آٹھ سات لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، لیکن ان کی شناخت بصری طور پر ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آگ کی شدت اور گرمی کی وجہ سے متاثرین کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لینا ضروری ہو گیا ہے، جو کہ دو سے تین ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔
فیکٹری کی کمپنی اور مارکیٹ کا اثر
یہ فیکٹری انڈونیشیا کی یونائٹڈ فیملی فوڈ کمپنی کی ملکیت ہے، جس کی بنیاد 1981 میں رکھی گئی تھی۔ یہ کمپنی پانچ ہزار سے زائد افراد کو روزگار دیتی ہے اور دنیا بھر میں ڈیڑھ سو پچاس ملین سے زائد صارفین کو کنزمر پروڈکٹس فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس واقعہ کا مقامی معیشت پر گہرا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔
دہاڑی میں آگ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں
ایک روز بعد بھی فائر فائٹرز آگ کے کچھ حصوں کو مکمل طور پر بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی اصل وجہ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر آگ کی وجہ کا تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن محکمہ ہتیار کے مطابق عمارت کے تباہ شدہ حصے کو نکالنے اور نئے سرے سے تحقیقات شروع کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
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