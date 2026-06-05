انڈوں کے عوض مین آف دی میچ: زیمبیا میں فٹ بال انعام کی نئی روایت

زیمبیا کے فٹ بالر کینیڈی موسونڈا کو غیر معمولی انعام کے طور پر پانچ کریٹ انڈے دیے گئے، جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔
زیمبیا کی سپر لیگ میں پاور ڈائناموز کے فٹ بال ر کینیڈی موسونڈا کو مین آف دی میچ کا انعام دینے کے لیے روایتی ٹرافی یا نقد رقم کے بجائے پانچ کریٹ انڈے دیے گئے، جس نے فٹ بال کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ موسونڈا نے نکانا کے خلاف میچ میں 1-0 سے فتح کا واحد گول کیا تھا۔ انعام کی تقریب میں انہیں پہلے دو کریٹ انڈے گول کرنے پر اور پھر تین کریٹ مین آف دی میچ ہونے پر دیے گئے۔ اس غیر معمولی انعام نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کی، جہاں کچھ صارفین نے اسے دلچسپ اور کچھ نے تضحیک آمیز قرار دیا۔ زیمبیا میں انڈے ایک اہم غذائی شے ہیں اور ان کی قیمت بھی کافی ہے، لیکن کھلاڑیوں کو اس طرح کے انعامات دینا عام نہیں۔ میچ کے منتظمین نے اس انعام کی وجوہات نہیں بتائیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک مقامی سپانسر کی طرف سے تحفہ تھا۔ اس واقعے نے فٹ بال میں انعامات کی روایات پر سوال اٹھا دیے ہیں، جہاں عام طور پر کھلاڑیوں کو ٹرافیاں، کیش پرائز یا اسپانسر شدہ مصنوعات دی جاتی ہیں۔ کینیڈی موسونڈا نے اس انعام کو خوش دلی سے قبول کیا اور کہا کہ انڈے ان کی فیملی کے لیے مفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ، نیوزی لینڈ کے فٹ بال ر ٹم پینے نے بھی ایک دلچسپ واقعہ پیش کیا جب وہ ارجنٹائن کی سوشل میڈیا انفلوئنسر ویلن اسکارسینی سے پہلی بار ملے۔ اسکارسینی کے ایک وائرل ویڈیو کی وجہ سے پینے کی انسٹاگرام فالوونگ 400 سے بڑھ کر 4.
9 ملین ہو گئی تھی۔ دونوں نیوزی لینڈ کے تربیتی کیمپ میں ملے، جہاں پینے نے اسکارسینی کو قومی ٹیم کی جرسی تحفے میں دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح کے واقعات فٹ بال کی دنیا میں انفرادیت اور تفریح کا رنگ بھرتے ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں کہ کھیل صرف مقابلہ نہیں بلکہ یادگار لمحے بھی ہیں۔ انڈوں والا انعام یقیناً ایک ایسی یادگار ہے جسے موسونڈا اور شائقین کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ کھیل میں بعض اوقات روایتی سے ہٹ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہی فٹ بال کی خوبصورتی ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ انعامات دیکھنے کو ملیں گے
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