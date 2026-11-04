انڈونیشیا نے پاکستان میں تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کا اعلان کیا
انڈونیشیا کے کونسول جنرل مڈزکیر نے کاراچی میں MAPAK ایڈبل آئل کو اعزاز دیتے ہوئے دو طرفہ تجارتی تعلقات اور صنعتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کی یقین دہانی کروائی۔
انڈونیشیا کے کونسول جنرل مڈزکیر نے کاراچی میں ایک تقریب کے دوران پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اعتماد، پائیدار بزنس پارٹنرشپ اور باہمی فائدے والی تجارت کو دونوں ممالک کے درمیان تعلق کی بنیادی خصوصیات قرار دیا۔
MAPAK ایڈبل آئل کو خصوصی اعزاز سے نوازا گیا
کاراچی میں منعقدہ ڈنر ریسیپشن کے موقع پر کونسول جنرل مڈزکیر نے MAPAK ایڈبل آئل پرائیویٹ لمیٹڈ کو انڈونیشیا کا معتبر 'پریمادوتا ایوارڈ 2026' پیش کیا۔ یہ اعزاز اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستانی کمپنی نے انڈونیشیا میں پام آئل کی برآمدات میں نمایاں حصہ ڈالا ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
اس اعزاز کے ذریعے MAPAK ایڈبل آئل پرائیویٹ لمیٹڈ کی انڈونیشیا کے ساتھ طویل مدتی تجارتی شراکت داری کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کونسول جنرل مڈزکیر نے وضاحت کی کہ یہ انعام صرف ایک رسم نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جاری اقتصادی روابط کی کامیابی کی علامت ہے۔
پام آئل ٹریڈ اور معاشی فوائد کا تجزیہ
کونسول جنرل مڈزکیر نے پام آئل کی تجارت کو مکمل معاشی تعاون کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈونیشیائی سپلائیز پاکستان کی ریفائننگ انڈسٹری کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ اس سے مقامی مینوفیکچرنگ، ویلیو ایڈیشن، روزگار کے مواقع اور صنعتی مسابقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
انڈونیشیائی فراہمی کردہ خام مال کی وجہ سے پاکستان کی صنعتی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ کونسول جنرل نے واضح کیا کہ یہ تجارتی رابطے نہ صرف مالیاتی لحاظ سے مفید ہیں بلکہ مقامی معیشت کو بھی مستحکم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔
Trade Expo Indonesia 2026 کے نتائج اور معاہدے
کونسول جنرل مڈزکیر نے ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا 2026 کے نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ سندھ کی بیس سے زائد کمپنیوں پر مشتمل وفد نے انڈونیشین قونصلیٹ کی سہولت کاری سے 14 میمورنڈم آف انڈر اسٹینڈنگ (MoUs) اور لیٹرز آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔
ان تمام معاہدوں کی مجموعی ممکنہ قدر 9.4 ملین امریکی ڈالر بتائی گئی ہے۔ کونسول جنرل نے زور دیا کہ ان معاہدوں کی اصل کامیابی انہیں حقیقی کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور پائیدار پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے میں پوشیدہ ہے۔
بilateral تجارتی توسیع اور ثقافتی میل جول
انڈونیشیائی کونسول جنرل نے دو طرفہ تجارت میں اضافے، پاکستانی مصنوعات کو انڈونیشیائی مارکیٹوں میں فروغ دینے اور مشترکہ صنعتی تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے جوائنٹ ونچرز کے ذریعے مشترکہ معاشی خوشحالی کو حاصل کرنے کی کوششوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔
اس تقریب میں انڈونیشیا کے طلباء نے کاراچی میں روایتی سامان ڈانس کا مظاہرہ کیا جس نے ثقافتی دوستی اور بڑھتی ہوئی اقتصادی بندھنوں کو جشن منایا۔ یہ ثقافتی پروگرام دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلقات کی گرمجوشی کو اجاگر کرتا ہے۔
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