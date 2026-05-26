بین الاقوامی News

انڈوائز کے بعد اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان میں یلو لائن سے باہر کارروائیاں کی
اسرائیلحیزبیہجنوبی لبنان
📆26/05/2026 3:33 pm
📰24NewsHD
75 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں وقفہ کے حصے سے باہر کاروائی کی، ہیزبیہ کے ساتھ مستقبل میں تخویلی کر کے خطرے کو دور کیا۔

صنفی ۳٫۵۰۷ منٹ کے بعد، اسرائیل ی فوج نے اپنی مشہور یلو لائن سے باہر جنوب لبنان میں کارروائی کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ لائن میں ریاست کے حدود کے اندرِ دس کلومیٹر تک گہری جاتی ہے۔ ایک عسکری حکام نے پیر جمعہ کو ای اے پی کے ساتھ یقین دلایا کہ اسرائیل کے افواج نے اپنی ہدایت کے مطابق ملک کے متفرق علاقوں میں داخل ہو کر خطرے پھیلے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق ای ڈِ ف کا ہدف یہ ہے کہ اسرائیل ی شہریوں اور افواج کے لئے فوری خطرات کو ختم کیا جائے۔ اس دوران، یہاں موجود اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بڑے پیمانے پر ویران کن اقدامات کا بھی اندراج کیا گیا ہے۔ یہ صارفین کا سوال تھا کہ کیا یہ کارروائیاں بغیر کسی جواز کے ہورہی ہیں۔ ایک مہرزادہ ایڈریس کے مطابق، وہ صورتحال دونوں طرف کے لوگوں کے لئے براہ راست خطرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اہم عجائلات کے بعد، ہیزبیہ کے دھماکہ خیز ڈرونز نے دائرے کو ہمارے پاس بھی ڈالا ہے۔ اس لئے وہاں کی افواج کا حصول ممکنہ خطروں کے خطروں کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اچھی رسالت پر، ای اے پی کے کارڈینٹ نے واضح کیا کہ یہ کارروائیاں ایک نوٹیفائڈ وقفہ کے بعد کی گئی تھیں۔ شمالی حریف پر سفری محدودات کے باوجود، دبیعیہ کے پاس نجات کا امکان تھا۔ باشندوں کے حوصلے اور ڈیکوٹ کا خطیر اثر دیکھیے کے ساتھ یہ پالیسی شامل ہے۔ یہ کارروائیاں اکثر کبھی نہ ختم ہونے والا امن بوجہ کے بعد اپنی ذمہ داریوں پر مہیا رہیں۔ اس کے برعکس، ایران حمایت شدہ حیزبیہ کے سپورٹ سے پابندی ہوتی رہیں۔ یہ ادائیگی عالمی سطح کی معاہدہ جاتی ملاقات کے بعد کی گئیں۔ اب بھی لاگت کی محاسبہ کا خطا ہے، لیکن قطع نظر کے یہ ادارے شہروں کو اطمینان بخشنے کیلئے وقتاً فوقتاً خبروں سے کارکردگی دکھا رہے ہیں.

