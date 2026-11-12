انڈونیشیا کے نائب صدر جبران استعفیٰ: تعلیمی اسناد پر عدالتی تنازعہ
انڈونیشیا کے نائب صدر جبران راکابومنگ راکا نے تعلیمی اسناد کے متنازعہ فیصلے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر پرابوو سوبیانتو نے مستعفیٰ منظور کر لیا ہے۔
انڈونیشیا کے نائب صدر جبران راکابومنگ راکا نے اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ 12 نومبر کو صدر پرابوو سوبیانتو اور پارلیمنٹ کے سامنے جمع کروایا۔ صدر پرابوو سوبیانتو نے فوری طور پر ان کے استعفیٰ کو قبول کر لیا۔ یہ قدم ایک طویل عدالتی جنگ کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں ان کی تعلیمی اسناد کی حیثیت زیر بحث تھی۔
تعلیمی اسناد کا عدالتی تنازعہ اور حقیقت
جبران راکابومنگ راکا کی تعلیمی اسناد پر عدالتی اعتراضات کی وجہ سے ان کی انتخابی اہلیت مشکوک قرار دی گئی تھی۔ انڈونیشیا کی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ یہ حکم دیا تھا کہ ان کی بیرون ملک حاصل کردہ ثانوی تعلیم کی دستاویزات انتخابی قانون کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتیں۔ جبران نے سنگاپور میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 2024 کے انتخابات کے دوران انہوں نے اپنی تعلیمی سند کو انڈونیشیا کے ہائی اسکول کے مساوی قرار دینے والی دستاویز جمع کرائی تھی۔ سپریم کورٹ نے بعد ازاں اس مساوی سند کو کالعدم قرار دے دیا۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
نائب صدر کی ذاتی وجوہات اور موقف
جبران راکابومنگ راکا نے استعفیٰ کی بنیادی وجہ نجی مصروفیات اور انتہائی ذاتی فیصلہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ معاملہ صرف ان کی ذات سے متعلق ہے۔ تاہم مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ استعفیٰ درحقیقت ان کی تعلیمی ڈگری کے ایکوویلنٹ کے کالعدم ہونے کے فوری بعد آیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف کوئی براہ راست اشارہ نہیں کیا کہ انہوں نے جعلی اسناد پیش کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملکی مفاد میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔
صدر اور پارلیمنٹ کا ردعمل اور اعداد و شمار
صدر پرابوو سوبیانتو نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ میں اس معاملے پر شدید بحث چل رہی تھی۔ پارلیمنٹ کے 120 ارکان نے آٹھ مختلف جماعتوں کی نمائندگی کی۔ ان ارکان نے ان کے خلاف مواخذے کی ممکنہ کارروائی شروع کرنے کی حمایت کر دی تھی۔ یہ بڑھتی ہوئی سیاسی دباؤ بھی استعفیٰ کی ایک اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے۔
آئینی اقدامات اور مستقبل کے مراحل
انڈونیشیا کے آئین کے مطابق اب پارلیمنٹ کو 60 روز کے اندر اندر نئے نائب صدر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جبران راکابومنگ راکا 2024 میں انڈونیشیا کے کم عمر ترین نائب صدر منتخب ہوئے تھے۔ وہ سابق صدر جوکو ویدودو کے صاحبزادے ہیں۔ اس استعفیٰ کے بعد انڈونیشیا کی سیاسی فضا میں یکدم تبدیلی آ گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے ارکان اب نئے متعلقہ افراد کے انتخاب کے عمل میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ عمل آئینی طور پر طے شدہ طریقہ کار پر عملدرآمد کرے گا۔
انتخابات میں کردار اور عوامی ردعمل
جبران نے 2024 کے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ ان کی کامیابی کے بعد ان کی تعلیمی قابلیت پر سوالات اٹھنے لگے تھے۔ انڈونیشیا کے عوام اور میڈیا میں اس معاملے پر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طویل قانونی جنگ کا خاتمہ ہے۔ اب نئے نائب صدر کا تعین کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ تعین سیاسی جماعتوں کے درمیاں مذاکرات پر منحصر ہوگا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics