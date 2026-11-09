انڈونیشیا میں ہیلی کاپٹر کا حادثہ، ایک انڈونیشی اہلکار ہلاک
انڈونیشیا کے صوبہ جنوبی کلیمنتان میں جنگلات کی آگ بجھاتے ہوئے ہیلی کاپٹر گرا۔ ایک انڈونیشی اہلکار ہلاک اور دو غیر ملکی بچ گئے۔
جنوب مشرقی ایشیائی ملک انڈونیشیا میں ہونے والے ایک المناک ہوابازی کے حادثے میں ایک انڈونیشی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے جبکہ دو غیر ملکی افراد کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ صوبہ جنوبی کلیمنتان کے علاقے باریٹو کُوالا میں دریائے باریٹو کے قریب پیش آیا، جہاں ہیلی کاپٹر جنگلات کی آگ بجھانے کے لیے پانی بھر رہا تھا۔ انڈونیشیا کی قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی اور خبر رساں ادارے انتارا کی تصدیق کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی صبح کی ہے، جس میں H225 سپر پوما ہیلی کاپٹر کی ٹیم شامل تھی۔
حادثے کی تفصیلات اور فوری ردعمل
H225 سپر پوما ہیلی کاپٹر جنگلات میں لگی آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے واٹر بمبنگ آپریشن کے دوران مصروف تھا، جس کے لیے اسے پانی کی ضرورت تھی۔ اس دوران طیارہ دریائے باریٹو سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا توازن بگڑ گیا۔ توازن بگڑنے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر براہ راست دریا میں جا گرا، جس کے فوری بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا۔Also readExplosions reported in Iran's Bandar Abbas, Qeshm Island
حکام کے مطابق یہ واقعہ جنوبی کلیمنتان کے علاقے باریٹو کُوالا میں پیش آیا، جہاں جنگلات کی آگ کی وجہ سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی ڈاؤن ہوئی جہاز کو دیکھ کر مقامی لوگوں اور ریسکیو عملے نے فوری کارروائی کی، جس کے نتیجے میں کچھ اہلکاروں کو بچایا جا سکا۔ تاہم، ایک اہلکار اس حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے، جس سے متعلقہ حکام نے گہرا افسوس ظاہر کیا۔
ہلاک اور بچ جانے والوں کی شناخت
انڈونیشیا کے حکام نے ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت کر لی ہے، جو ایک مقامی انڈونیشی باشندہ تھے۔ انڈونیشیا کے حکام نے ہلاک ہونے والے عملے کے رکن کا نام یہان سوپیانسوری بتایا ہے۔ یہان سوپیانسوری نے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے جان کی قربانی دی، جس پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے لواحقین اور رشتہ داروں کے لیے تعزیت کا اعلان کیا گیا ہے۔
اس حادثے میں بچنے والے دو افراد کی شناخت بھی ہو چکی ہے، جو غیر ملکی شہری تھے۔ ڈیزاسٹر حکام کے ایک بیان کے مطابق، بچائے گئے دو افراد میں آسٹریلیائی شہری مائیکل جان بیٹریج اور نیوزی لینڈ کے ہیو اینڈریو جان پیج شامل ہیں۔ مائیکل جان بیٹریج اور ہیو اینڈریو جان پیج کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔
مائیکل جان بیٹریج اور ہیو اینڈریو جان پیج کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، حالانکہ ان کی مکمل صحت یابی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان دونوں غیر ملکی اہلکاروں نے انڈونیشیا کی آگ بجھانے کی مہم میں فعال حصہ لیا ہوا تھا، جس سے ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
خطے میں آگ کنٹرول اور آنے والے اقدامات
انڈونیشیا میں جنگلات اور زرعی اراضی میں لگی آگ بجھانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں، لیکن اس واقعے نے ان اقدامات میں عارضی رکاوٹ ڈالی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آئندہ آپریشنز میں مزید احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ H225 سپر پوما جیسے طیاروں کی حفاظت کو یقینی بنانا حکومت کے لیے اہم چیلنج ہے۔
خطے میں آگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی دھوئیں نے صحت کی صورتحال کو بھی متاثر کیا ہے، جس کے تحت مقامی آبادی پر سخت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ باریٹو کُوالا کے رہائشیوں کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے دیگر ذرائع بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں آگ کی صورتحال پر نگرانی کی جائے گی تاکہ مزید نقصان کو روکا جا سکے۔
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