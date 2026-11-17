انڈین ایئر فورس کے رافیل طیاروں کی تعداد میں کمی، 36 سے 32 ہو گئی
فلائٹ گلوبل کی 2027 کی ڈائریکٹری کے مطابق انڈین ایئر فورس کے پاس 36 کی بجائے صرف 32 رافیل لڑاکا طیارے فعال سروس میں موجود ہیں۔
انڈین ایئر فورس کے پاس موجود فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیاروں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ برطانوی ایوی ایشن جریدے ' فلائٹ گلوبل' کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ کے پاس فعال سروس میں 32 رافیل طیارے موجود ہیں۔ یہ تعداد انڈین ایئر فورس کے اپنے دعویٰ سے چار طیارے کم ہے۔ انڈین ایئر فورس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تمام 36 طیارے خدمات میں ہیں۔
رائے شماری میں اعداد و شمار میں فرق
بین الاقوامی ایوی ایشن نیوز آؤٹ لیٹ 'فلائٹ گلوبل' ہر سال دنیا بھر کے فوجی طیاروں کا ریکارڈ شائع کرتا ہے۔ اس سال کی 10 نومبر کو شائع ہونے والی اپڈیٹ میں بھارت کے لیے 32 فعال رافیل طیاروں کا ذکر ہے۔ یہ ڈائریکٹری 161 ممالک کے ایرو سپیس بیڑے کا احاطہ کرتی ہے۔ انڈین ایئر فورس نے رواں سال تصدیق کی تھی کہ فرانس سے حاصل کیے گئے تمام 36 طیارے فعال ہیں۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
مئی 2025 میں بھارت پاکستان تنازعہ
یہ اعداد و شمار مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی فوجی جھڑپ کے تقریباً 18 ماہ بعد سامنے آئے ہیں۔ پاک فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ مئی 2025 میں 'آپریشن سندور' کے دوران چھ مقامات پر بھارتی طیارے مار گرائے گئے۔ ان میں تین فرانسیسی رافیل، ایک مگ-29 اور ایک ایس یو-30 طیارے شامل تھے۔
بین الاقوامی میڈیا اور امریکی تاثرات
فرانس کے سینئر انٹیلی جنس عہدیدار نے سی این این کو بتایا تھا کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا ایک رافیل طیارہ مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگست 2025 میں کہا تھا کہ سات طیارے مار گرائے گئے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ جنگ ایٹمی سطح تک جا سکتی تھی۔ نئی دہلی نے اپنے طیارے کھونے کی بار بار تردید کی۔
رافیل طیاروں کی خریداری کی تاریخ
بھارت نے 2016 میں فرانس سے تقریباً 8.7 ارب ڈالر مالیت کے 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا۔ یہ گزشتہ دو دہائیوں میں اس کی پہلی بڑی جنگی خریداری تھی۔ یہ طیارے بھارت کی فضائی قوت کے لیے ایک اہم اضافہ سمجھے جاتے ہیں۔
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