انڈین طالبہ کا دعویٰ: وزارت کے پروگرام میں لباس پر اعتراض، سٹیج پر جانے سے روکا گیا

دہلی میں وزارت یوتھ اور سپورٹس کے ایک پروگرام میں طالبہ سارہ شرما کو بغیر آستین والے لباس کی وجہ سے مرکزی وزیر کو ایوارڈ دینے سے روکا گیا۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی ہے اور لباس کے انتخاب پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔
انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں یوتھ اور سپورٹس کی وزارت کے ایک پروگرام میں پیش آنے والے ایک واقعے نے سوشل میڈیا پر شدید بحث کو جنم دیا ہے۔ 19 سالہ سارہ شرما ، جو دہلی یونیورسٹی کے دولت رام کالج کی طالبہ ہیں، کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک تقریب میں مرکزی وزیر منسُکھ مندھاویا کو ایوارڈ دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن عین آخری وقت پر انہیں سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا۔ یہ تقریب، جس کا عنوان ’ناری شکتی: وکسِت بھارت کی آواز‘ تھا، 12 اپریل کو دہلی کے شری رام کالج آف کامرس میں منعقد ہوئی تھی اور اس کا
اہتمام یوتھ اور سپورٹس کی وزارت کے تحت کیا گیا تھا۔ سارہ شرما نے اس ناگوار واقعے کے بعد انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے تفصیلی طور پر بتایا کہ کس طرح ایک خاتون اہلکار نے انہیں سٹیج پر جانے سے منع کر دیا کیونکہ انہوں نے بغیر آستین والا لباس پہن رکھا تھا۔ بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے سارہ نے کہا کہ انہیں وزیر موصوف کو اعزاز دینا تھا، لیکن جب وہ تقریب کے وقفے کے بعد واپس آئیں تو ایک خاتون اہلکار نے انہیں بتایا کہ وہ اس لباس میں سٹیج پر نہیں جا سکتیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جس خاتون اہلکار نے انہیں روکا تھا، اس نے ایک اور خاتون اہلکار کو بلا کر کہا کہ دیکھیں، یہ کیسے کرے گی۔ وہاں موجود دیگر خواتین نے بھی سارہ کے لباس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا۔ سارہ نے سوال اٹھایا تو انہیں جواب ملا کہ وزیر صاحب ان کی عمر کے نہیں ہیں، اور وہ اس طرح ان کے سامنے کیسے جا سکتی ہیں۔ متعلقہ حکام اور کالج انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کی جانب سے اس معاملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ سارہ کے مطابق، انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ ایوارڈ دینے کی ذمہ داری کسی اور طالبہ کو سونپ دیں، حالانکہ انہیں تقریب میں مجموعی طور پر تین اہم ذمہ داریاں دی گئی تھیں، جن میں ایک تقریر کرنا اور ایک قرارداد پیش کرنا شامل تھا۔ انہوں نے باقی دونوں کام بخوبی انجام دیے، لیکن صرف ایوارڈ دینے کے کام سے انہیں روکا گیا۔ سارہ نے اس اقدام کو غلط قرار دیا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ وہ ایک عورت ہونے کے ناطے اس تقریب میں شریک تھیں جس کا موضوع خواتین کی طاقت تھا۔ اس دوران، ایک طالبہ وبھا چھابرا نے دعویٰ کیا کہ وہ تقریب میں موجود تھیں اور ان کے مطابق، سٹیج پر جانے کے حوالے سے طالبات کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور سارہ نے خود رضامندی ظاہر کی تھی کہ کوئی اور طالبہ یہ ذمہ داری سنبھال لے۔ اسی طرح، ایک اور طالبہ دشا گوئل نے بھی دعویٰ کیا کہ منتظمین کی جانب سے لباس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ طالبات کے آپس میں کردار تبدیل کرنے کے بارے میں ہوا تھا، جس پر سارہ نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ تاہم، اس معاملے نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کئی صارفین نے سوال اٹھایا ہے کہ خواتین کے حقوق سے متعلق ایک تقریب میں لباس پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب، کچھ افراد کا ماننا ہے کہ حقیقت میں معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ سارہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر عوامی سطح پر مختلف قسم کے لباس کو سراہا جا سکتا ہے، تو پھر ان کے لباس پر سوال کیوں اٹھایا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی خود عوامی پلیٹ فارمز پر مختلف انداز کے لباس کو سراہتے ہیں، تو پھر ان کے لباس پر اعتراض کا کیا جواز ہے۔ سارہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ان پر ’وِکٹم کارڈ‘ کھیلنے کا الزام لگا رہے ہیں، مگر وہ خود کو اس طرح متاثرہ نہیں سمجھتیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا دوسرا موقع تھا جب انہوں نے کسی وزارت کے پروگرام میں حصہ لیا تھا، اور اس سے قبل انہیں کبھی بھی لباس کے حوالے سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مستقبل میں ایسے سرکاری پروگرامز میں شرکت کریں گی، تو سارہ نے جواب دیا کہ اگر انہیں مدعو کیا گیا تو وہ ضرور جائیں گی، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ اس معاملے پر آواز اٹھانے کے بعد شاید انہیں دوبارہ مدعو نہ کیا جائے۔ یہ واقعہ ان مباحثوں کی عکاسی کرتا ہے جو اکثر اوقات لباس کے انتخاب، صنفی مساوات اور عوامی پروگراموں میں خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس کیس میں، ایک طالبہ کے ذاتی لباس کے انتخاب کو اس کی عوامی شرکت اور کردار کی انجام دہی میں رکاوٹ بنانا، کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کے لباس کی وجہ سے سماجی یا رسمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیا ایسے قوانین یا ضابطے جو لباس کے انتخاب کو متاثر کرتے ہیں، خواتین کے لیے زیادہ سخت ہیں۔ اس تناظر میں، یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ لباس ایک ذاتی انتخاب کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس پر سماجی یا رسمی اعتراضات اکثر اوقات مختلف ثقافتی اور سماجی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاہم، جب ایسے اعتراضات عوامی سطح پر کسی فرد کی شرکت میں رکاوٹ بنیں، تو یہ ایک وسیع تر بحث کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ کس حد تک لباس کے انتخاب کو سماجی قبولیت یا سرکاری پروگراموں میں شمولیت کے لیے معیار بنایا جا سکتا ہے۔ سارہ شرما کا معاملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے مسائل اب بھی انڈیا میں موجود ہیں اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے
