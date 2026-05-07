انڈین میزائل حملوں کے ایک سال بعد متاثرہ مقامات کا بی بی سی کا خصوصی جائزہ

بی بی سی اردو نے مریدکے، بہاولپور اور مظفرآباد میں انڈین میزائل حملوں کے ایک سال بعد ان مقامات کا دورہ کیا جہاں انڈیا نے دہشت گرد مراکز کا دعویٰ کیا تھا جبکہ پاکستان نے انہیں مساجد اور سویلین انفراسٹرکچر قرار دیا۔
مئی 2025 کی وہ سیاہ رات جب سرحدوں پر تناؤ اپنی انتہا پر تھا اور اچانک انڈیا کی جانب سے پاکستان کے اندرونی علاقوں میں میزائل حملوں کی خبریں سامنے آئیں، آج اس واقعے کو ایک سال بیت چکا ہے۔ انڈیا نے اپنے ان حملوں کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ وہ پہلگام میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو سزا دے رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے متعدد مقامات پر میزائل داغے۔ انڈین حکام کا دعویٰ تھا کہ ان کے اہداف دہشت گردوں کے وہ انفراسٹرکچر تھے جہاں سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی، تاہم پاکستان نے ان تمام دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے اسے سویلین آبادی پر حملہ قرار دیا۔ پاکستان ی حکومت اور فوج کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان حملوں میں مساجد اور عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 40 بے گناہ شہری، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں، لقمہ اجل بن گئے۔ یہ تضاد واضح تھا کہ جہاں ایک طرف انڈیا اسے ایک محدود اور درست کارروائی قرار دے رہا تھا، وہیں دوسری طرف پاکستان اسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرم کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ ان حملوں کی سب سے زیادہ حیرت انگیز اور تشویشناک بات یہ تھی کہ میزائلوں نے پنجاب کے اندرونی شہروں مریدکے اور بہاولپور کو نشانہ بنایا، جو کہ دفاعی لحاظ سے انتہائی حساس اور گہرا علاقہ ہے۔ پاکستان ی تاریخ میں آخری بار پنجاب کے ان اندرونی علاقوں میں اس طرح کی جارحیت 1971 کی جنگ کے دوران دیکھی گئی تھی۔ انڈین حکومت نے خاص طور پر بہاولپور کے مرکز سبحان اللہ کو ہدف بنانے کا دعویٰ کیا اور الزام لگایا کہ یہ جیش محمد کا ایک ایسا مرکز تھا جہاں شدت پسندوں کی نظریاتی اور عسکری تربیت کی جاتی تھی۔ اسی طرح مریدکے میں واقع مرکز طیبہ کو لشکر طیبہ کا ہیڈکوارٹر قرار دے کر میزائل حملے کیے گئے۔ لیکن پاکستان ی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے ان الزامات کو مکمل طور پر جھوٹلا دیا۔ انہوں نے بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے اسے جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا اور دلیل دی کہ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ دراصل مساجد تھیں جہاں عام لوگ عبادت کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے ایک منطقی سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی جگہ رات کو دہشت گردوں کے کیمپس ہوں اور صبح ہوتے ہی سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ان تمام نشانات کو چند گھنٹوں میں مٹا دیا جائے؟
اس تنازع کے ایک سال بعد بی بی سی اردو کی ٹیم نے ایک بار پھر ان متاثرہ مقامات کا دورہ کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہاں اب کیا صورتحال ہے۔ لاہور سے تقریباً 45 منٹ کی مسافت پر واقع مریدکے کے اس مقام پر پہنچ کر بی بی سی نے دیکھا کہ وہ جامع مسجد جسے انڈین میزائلوں نے نشانہ بنایا تھا، اب مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہے اور وہاں صرف ایک خالی پلاٹ رہ گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے ماضی میں جماعت الدعوہ کی فلاحی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں تعلیمی اور طبی مراکز قائم تھے، لیکن پابندیوں کے بعد اسے مقامی انتظامیہ نے سنبھال لیا تھا اور اب اسے پبلک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے۔ جب بی بی سی کی ٹیم ایک سال قبل یہاں پہنچی تھی تو پورا علاقہ پولیس اور رینجرز کے گھیرے میں تھا اور میڈیا کے نمائندوں کا ہجوم موجود تھا، جبکہ ارد گرد کے دیہاتی علاقوں میں زندگی اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس تباہی کے مرکز کے بالکل سامنے دودھ دہی کی دکانیں اور چھوٹے ریستوران کھلے ہوئے تھے جہاں لوگ ناشتہ کر رہے تھے، جو اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ مقامی آبادی ان اچانک ہونے والے حملوں کے صدمے سے نکل کر دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریدکے، بہاولپور اور مظفرآباد کے ان مقامات کا معائنہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگی کارروائیاں صرف عمارتوں کو تباہ نہیں کرتیں بلکہ وہ پیچھے کئی ان کہے دکھ اور سوالات چھوڑ جاتی ہیں۔ انڈین میزائلوں کی تباہ کاریوں نے جہاں ایک طرف سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کیا، وہیں دوسری طرف عام شہریوں کے ذہنوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا۔ بی بی سی کی اس رپورٹ کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ کیا انڈیا کے دعوے حقیقت پر مبنی تھے یا یہ محض ایک پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ جب ہم اس پبلک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کمپلیکس کے مرکزی گیٹ پر لگے بورڈ کو دیکھتے ہیں، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک تعلیمی اور صحت کے مرکز کو فوجی ہدف بنانا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج ایک سال بعد بھی وہاں کی خاموشی اور وہ خالی پلاٹ ان ہلاکتوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے کئی خاندانوں کو اجاڑ دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جوہری طاقت رکھنے والے دو ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا جارحیت پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور اس کی قیمت ہمیشہ عام سویلین ہی چکاتے ہیں
