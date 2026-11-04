انڈیا نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر سیریز میں پیش قدمی حاصل کی
بھارت کی قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے میچ پانچ وکٹوں سے جیت کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ویرات کوہلی کی شاندار اننگز نے میچ کا فیصلہ کر دیا۔
انڈیا کی قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ایڈن پارک میں کھیلے گئے بارش سے متاثرہ پہلے ون ڈے میچ میں پانچ وکٹوں کی جیت درج کر کے پانچ میچوں پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ یہ فیصلہ کن کامیابی جمعہ کو ختم ہونے والے میچ کے دوران حاصل کی گئی جب بھارت نے تعینات کردہ ہدف کو کامیابی سے حاصل کر لیا۔
کوہلی کی قیادت میں انڈیا کا شاندار تعاقب
ویرات کوہلی نے 51 گیندوں پر 74 رنز کی زبردست اننگز کھیل کر ٹیم کو فاتح بنایا، جن میں تیرہ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ انہوں نے 145.09 کی اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ کھیل کو تیز رکھا اور دوسری وکٹ کے لیے کپتان شربن گِل کے ساتھ 104 گیندوں میں 113 رنز کی شراکت قائم کی۔ یہ پارٹنرشپ ٹیم کو مضبوط پوزیشن پر لے آئی۔Also readEngland have right mix to be world's best test side, says Root
نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن کا مکمل خاتمہ
ٹاس جیتنے کے بعد فیلڈنگ کا فیصلہ کرنے والی انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 40.2 اوورز میں صرف 185 رنز پر محدود رکھا۔ آرش دپ سنگھ نے 10 اوورز میں چار وکٹوں کے عوض 70 رنز دے کر بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ گرنور برار نے بھی تین وکٹیں لیتے ہوئے 44 رنز دئیے۔
مقابلہ کے بہترین کھلاڑی انشول کمبوج نے 10 اوورز میں دو وکٹیں لیں اور صرف 22 رنز دے کر اپنی معیاری بولنگ سے میچ کا رخ موڑا۔ انہوں نے پچ پر دستیاب باؤنس اور حرکت کا بہترین فائدہ اٹھایا۔ ٹیلم سیفٹ نے میزبان ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ 38 رنز بنائے جب کہ گلین فِلیپس نے 30 رنز بنائے۔
بارش کا اثر اور ڈبلیو ڈبلیو ایس طریقہ کار
بھارت کے جوابی اننگز کے دوران بارش نے کھیل میں خلل ڈالا جس کے نتیجے میں حکام نے ہدف کو دو بار تبدیل کرنا پڑا۔ ڈکورتھ لئیس اسٹرن طریقہ کار کے تحت بھارت کا حتمی ہدف 32 اوورز میں 143 رنز مقرر کیا گیا۔ کھیل کو دوبارہ شروع ہونے پر کوہلی کی جارحانہ بیٹنگ نے میچ کو ٹیم کے حق میں کر دیا۔
شربن گِل 56 گیندوں پر 37 رنز بنانے کے بعد نیتھن اسمتھ کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد کوہلی جیکب ڈافی کی گیند پر ٹیم سیفٹ کو کیچ دیے گئے۔ ڈافی نے اکشر پٹیل اور شرےس ایئر کو بھی آؤٹ کیا جس سے بھارت پر دباؤ بنا۔
کھلاڑیوں کی تجاویز اور اگلے مراحل
مقابلہ کے آخری حصے میں کلو راہول اور نمن دہیر نے غیر آؤٹ رہ کر فتح کو یقینی بنایا۔ نمن دہیر نے جیتنے والا باؤنڈری لگایا جب کہ راہول نے تین رنز بنائے۔ انشول کمبوج نے کہا کہ ان کا پلان مستقل لائنز اور لیذتس پر رہنا تھا۔ نیوزی لینڈ کے کپتان Mitchell Santner نے پچ کی حالت پر رنج کا اظہار کیا۔ شربن گِل نے ٹیم کی بلے بازی اور فیلڈنگ کی تعریف کی۔ اب دونوں ٹیمیں اگلے میچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
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