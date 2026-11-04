انگور اڈہ سرحدی واقعہ: پاکستانی وزارت اطلاعات نے افغان دعوؤں کو مسترد کر دیا
پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے انگور اڈہ سرحدی واقعے پر افغان موقف کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے افغان فورسز پر فائرنگ اور مارٹر گولہ باری کا الزام عائد کیا۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے بدھ کے روز انگور اڈہ سرحدی واقعے سے متعلق افغانستان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ کی تراشی قرار دیا۔ وزارت کے مطابق افغان فورسز نے ہی فائرنگ اور مارٹر گولہ باری کا آغاز کیا تھا، جس کا نشانہ سرحد کے پاکستانی جانب موجود شہری بنے۔ یہ بیان اس رپورٹ کی اشاعت کے موقع پر سامنے آیا، جس کی تاریخ تین نومبر دو ہزار چھبیس درج ہے۔
پاکستانی حکام کے مطابق منگل کے روز افغان سکیورٹی فورسز نے پاکستان آرمی کی سرحدی چوکیوں اور سرحد کے قریب رہائشی علاقوں پر بلااشتعال فائرنگ کی۔ اس واقعے میں ایک مقامی رہائشی جاں بحق جبکہ پانچ افراد زخمی ہوئے۔ پاکستانی حکام نے اس کارروائی کو طے شدہ سرحدی ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
انگور اڈہ واقعے کی تفصیلات اور طریقہ کار
وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق انگور اڈہ کے علاقے میں پاکستان آرمی کی سرحدی چوکیاں براہ راست نشانہ بنیں اور قریبی آبادیوں میں بھی گولہ باری ہوئی۔ وزارت کے بیان کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب افغان فورسز نے بغیر کسی اشتعال کے کارروائی کی۔ پاکستانی موقف میں واضح کیا گیا ہے کہ حملے کا ہدف عام شہری اور سرحدی تنصیبات دونوں تھیں۔
دوسری جانب افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک مختلف مؤقف پیش کیا ہے۔ کابل کے بیان کے مطابق پاکستانی فوجی اہلکاروں نے انگور اڈہ بازار اور پکتیکا صوبے میں واقع کمشنر دفتر کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق یہ کارروائی بغیر کسی اشتعال یا جواز کے کی گئی۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد افغان فورسز نے قریبی پاکستانی فوجی اڈے اور چوکیوں پر جوابی کارروائی کی۔
پاکستانی وزارت کا ردعمل اور الزامات پر مؤقف
وزارت اطلاعات و نشریات کے فیکٹ چیکنگ اکاؤنٹ نے ایکس پر جاری بیان میں افغان وزارت دفاع کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ وزارت نے موقف اختیار کیا کہ افغان فورسز ہی نے سرحد کے پاکستانی جانب شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ اور مارٹر گولہ باری شروع کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کابل کا بیان حقائق کے برعکس ہے اور اس میں پیش کیے گئے دعوے بے بنیاد ہیں۔
دونوں ممالک کے بیانات ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ پاکستانی حکام افغان فورسز کو فائرنگ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ افغان وزارت دفاع پاکستانی فوج پر ڈرون حملوں اور جارحیت کا الزام لگا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں دونوں فریقوں کے بیانات کو ان کے اپنے ذرائع کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے اور کسی آزاد تحقیقات کے نتائج شامل نہیں ہیں۔
سرحدی علاقوں کے شہریوں پر اثرات
سرحدی علاقوں میں اس واقعے کا براہ راست اثر مقامی شہریوں پر پڑا ہے، جن میں ایک رہائشی کی ہلاکت اور پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا سرحدی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انگور اڈہ کے قریب رہنے والے خاندان خوف کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس واقعے کے بعد سرحدی گزرگاہوں پر سکیورٹی سخت ہونے کا امکان ہے۔
اس واقعے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی سطح پر رابطوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سرحدی ضوابط کی پاسداری اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کسی باقاعدہ میکانزم پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ تاہم اس وقت دونوں جانب سے ایسے کسی اقدام کا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔
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