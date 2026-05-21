ان دھوکے بازی میں آپ کو دھوکہ دیا گیا: مصنوعی ذہانت سے پالکائی گئی الفاظ

ایسا لگا جیسے میں سڑک پر برہنہ چل رہی ہوں‘: ہانگ کانگ یونیورسٹی میں ڈیپ فیک پورن کے متاثرین کو انصاف کی تلاشہانگ کانگ یونیورسٹی میں شعبہ قانون میں فائنل ایئر کی طالبہ سیو کوانگ (فرضی نام) کو جب معلوم ہوا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے ان کے چہرے کے ساتھ فحش تصاویر بنائی گئی ہیں تو انھیں اس بات پر پہلے تو یقین نہیں آیا اور بعد میں یہ غیریقینی کی کیفیت خوف میں بدل گئی۔ ان میں من گھڑت بکنی شاٹس سے لے کر پورے جسم کی عریاں اور واضح جنسی مناظر کی تصاویر شامل تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ تصاویر اصلی نہیں لیکن ان کا اثر ویسا ہی تھا: ’ایسے جیسے لوگ میرا اصل جسم دیکھ رہے ہوں، جیسے برہنہ ہو کر سڑک پر چلنا‘۔ سیو کوانگ کم از کم ان 17 طالبات میں سے ایک تھیں جن کی سوشل میڈیا پر موجود تصاویر کا استعمال کر کے ان کے ایک ہم جماعت طالب علم نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے فحش تصاویر بنائی تھیں۔ اس طالب علم کو ہم ’ایکس‘ کے نام سے مخاطب کریں‘۔ عالمی نوعیدیت کی شکایتوں کے بعد فائنل ایئر نے اپنا طالب علم ’ایکس‘ روک لیا ہے لیکن اسے کوئی صحيح بھی نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ طالبات کے لیے کوئی Solve بھی نہیں ہے.
