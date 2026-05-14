اهم پیشرفت: مریم نواز نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی، سی سی ڈی تفتیش شروع کر دی، ملزمہ کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، خاتون کے مبینہ شوہر اور سابق پولیس انسپکٹر کو طلب کیا گیا

کراچی میں گرفتار انمول عرف پنکی کے لاہور سے پکڑے جانے کے معاملے پر اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خفیہ ادارے سے اس کیس سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس سلسلے میں پنکی کے نیٹ ورک سے لے کر درج مقدمے تک تمام تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ سی سی ڈی نے بھی معاملے کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاہور میں درج مقدمے میں تفتیش کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ملزمہ کے بھائی ریاض کو گرفتار کیا جا چکا ہے تاہم ملزمہ کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا ہے۔ خاتون کے مبینہ شوہر اور سابق پولیس انسپکٹر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سی سی ڈی سابق پولیس انسپکٹر سے کیس کے حوالے سے پوچھ گچھ کرے گا۔
