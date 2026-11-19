اودیسہ پر روسی حملے میں چار افراد ہلاک اور پندرہ سے زائد زخمی
یوکرین کے شہر اودیسہ میں روسی فوجیوں نے تین حملوں میں اپارٹمنٹس اور دکانوں کو نشانہ بنایا جس میں چار افراد جاں بحق اور کم از کم تیرہ زخمی ہوئے۔
یوکرین کے جنوبی خطے میں واقع اودیسہ شہر کے تاریخی مرکز پر روس ی فوجیوں کی جانب سے تین الگ الگ حملوں کے نتیجے میں کم از کم چار شہری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تیرہ سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے گورنر اولیہ کیپر نے تصدیق کی ہے کہ صبح کے وقت کیے گئے ان حملوں میں عوامی مقامات، رہائشی اپارٹمنٹس اور کاروباری دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
حملے کی تفصیلات اور نقصانات
اولیہ کیپر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق، صبح کے وقت کیے گئے تین حملوں نے اودیسہ کے ایک خاص ضلع کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ان حملوں کے اثرات عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مرتکز تھے جن میں رہائشی اپارٹمنٹ کی عمارتوں، مقامی کیفے، تجارتی دکانوں اور سڑکوں پر کھڑی کاروں کو شدید نقصان پہنچا۔Also readFBR Drafts Rules for Faceless Income Tax Appeals
ریاستی ایمرجنسی سروس کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں ایسے مناظر سامنے آئے ہیں جہاں امدادی عملہ گرے ہوئے ڈھانچے کے اندر لگے آگ کے شعلوں سے لڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں بجھانے کے لیے فائر فائٹرز نے بھرپور کوششیں کیں جبکہ طبی عملے نے زخمی شہریوں کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینسوں کی طرف منتقل کیا۔
حکام کا اندازہ اور جاری رسکائی آپریشن
یوکرینی حکام نے واضح کیا ہے کہ تباہی کی اصل حد اور زخمیوں کی مکمل تعداد کا اندازہ لگانا ابھی باقی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں تباہ شدہ گھروں اور کاروں کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے منڈلا رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی زخمی باقی نہ رہا ہو اور بچاؤ کا کام مکمل کیا جا سکے۔
حکام کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق، زخمیوں کی تعداد کم از کم تیرہ ہے، تاہم اس میں اضافے کا امکان ہے۔ صورتحال کی شدت کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامیہ نے عوام سے ایمرجنسی حالات میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے اور مقامی آبادی کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور علاقائی تناؤ
اس واقعے کے دوران بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف خبروں کے تسلسل میں یوکرین میں فرانسیسی فوجی اہلکاروں کی موجودگی سے متعلق بات کی گئی ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے اپنے موقف کو واضح کیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنے فوجی اہلکاروں کی موجودگی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو علاقائی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔
علاقائی تناؤ میں اضافے کے ساتھ ہی ترکی میں ایک روسی مسافر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی سامنے آئی تھی، جو بعد ازاں بحفاظت لینڈنگ کے بعد تلاشی کے عمل کا شکار ہوا۔ یہ تمام واقعات مل کر یوکرین اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں روسی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔
اودیسہ پر حالیہ حملوں کے بعد علاقے میں انسانی ہمدردی کے بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گورنر اولیہ کیپر کی کوششیں جاری ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری مدد فراہم کی جائے اور نقصان کا تخمینہ لگایا جائے۔ مستقبل کے دنوں میں عوام کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ان حملوں کے طویل مدتی اثرات معاشی اور سماجی حوالے سے کیا ہوں گے۔
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