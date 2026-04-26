اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو افسر سیم الٹمین نے کینیڈا کے ٹمبلر رِج کے باشندوں سے پبلک معافی مانگی ہے، انہوں نے ایک خطرناک شخص کی نشاندہی کے سلسلے میں حکام کو اطلاع نہ دینے کی کمپنی کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ ایک خط میں جو انہوں نے برادری کو لکھا، الٹمین نے کہا کہ وہ 'گہری معذرت' چاہتے ہیں کہ اوپن اے آئی نے جون 2025 میں 18 سالہ جیسی وین روٹسلاار کے چیٹ جی پی ٹی اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خبر نہیں دی۔ رپورٹ کے مطابق، اکاؤنٹ کو اس لیے نشان زد کیا گیا تھا کیونکہ صارف نے بندوق کی تشدد سے متعلق منظرناموں کا ذکر کیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق، اوپن اے آئی کے عملے نے اس وقت یہ بحث کی کہ پولیس کو مطلع کرنا ہے یا نہیں، لیکن بالآخر کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی نے اس شوٹنگ کے بعد کینیڈا کے حکام سے رابطہ کیا، جس میں آٹھ افراد ہلاک ہوئے۔ الٹمین نے کہا کہ انہوں نے ٹمبلر رِج کے میئر ڈیرل کراکوکا اور برٹش کولمبیا کے وزیراعظم ڈیوڈ ایبی کے ساتھ اس المناک واقعہ پر تبادلہ خیال کیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ تمام فریقوں نے اتفاق کیا کہ ایک پبلک معافی ضروری ہے، جبکہ برادری کو غم کرنے کے لیے وقت بھی دیا جانا چاہیے۔ الٹمین نے لکھا، "مجھے معلوم ہے کہ الفاظ کبھی کافی نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ معافی آپ کی برادری کو پہنچنے والے نقصان اور ناقابل تلافی نقصان کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے۔" اس واقعے کے بعد، اوپن اے آئی نے کہا کہ وہ اپنی حفاظتی پروٹوکولز پر نظر ثانی کر رہی ہے، بشمول مشتبہ اکاؤنٹس کو حکام کو ریفر کرنے کے لیے زیادہ لچکدار معیاروں کو اپنانا اور کینیڈا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ براہ راست رابطہ چینلز قائم کرنا۔ وزیراعظم ایبی نے سوشل میڈیا پر معافی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے "ضروری اور پھر بھی مکمل طور پر ناکافی" قرار دیا، اس المناک واقعہ کے پیمانے اور متاثرین کے خاندانوں پر اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے.
کینیڈا کے حکام نے اس واقعے کے بعد مصنوعی ذہانت کے بارے میں ممکنہ ضوابط کا جائزہ لینے کا اشارہ دیا ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ یہ واقعہ مصنوعی ذہانت کے استعمال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاقی اور قانونی سوالات پر ایک اہم بحث کو جنم دیتا ہے۔ اوپن اے آئی کی جانب سے بروقت اطلاع نہ دینے کا فیصلہ ایک سنگین غلطی تھی، جس کے نتیجے میں ایک برادری کو ناقابل بیان نقصان پہنچا ہے۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کمپنیوں کو اپنے پلیٹ فارمز پر ہونے والی سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ انہیں نہ صرف اپنے صارفین کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں اوپن اے آئی کی ناکامی ایک سبق ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک طاقت بن کر سامنے آئے، نہ کہ اس کے خلاف۔ کینیڈا میں مصنوعی ذہانت کے ضوابط کے بارے میں بحث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومتیں اس نئی ٹیکنالوجی کے اثرات کو سمجھنے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت کی ترقی کو روکنے سے اس کے فوائد سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تاہم، اگر مصنوعی ذہانت کو غیر منظم چھوڑ دیا گیا تو اس سے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا کے حکام کو مصنوعی ذہانت کے ضوابط کے لیے ایک متوازن نقطہ نظر تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اس ٹیکنالوجی کی ترقی کو حوصلہ افزائی کرے اور ساتھ ہی اس کے خطرات کو کم کرے۔ اس میں مصنوعی ذہانت کمپنیوں کے لیے شفافیت اور جوابدہی کے تقاضے شامل ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی ان کے پلیٹ فارمز پر ہونے والی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے میکانزم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ضوابط کو بین الاقوامی سطح پر ہم آہنگ کیا جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس ٹیکنالوجی کو سرحدوں کے پار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹمبلر رِج کی برادری کو پہنچنے والا غم ناقابل بیان ہے۔ آٹھ افراد کی موت نے پورے کینیڈا میں صدمہ پھیلادیا ہے۔ اس المناک واقعہ سے متاثرین کے خاندانوں اور دوستوں کے لیے ہمدردی اور تعاون کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اوپن اے آئی کی معافی ایک قدم ہے، لیکن یہ نقصان کو پورا نہیں کر سکتی۔ برادری کو غم کرنے اور شفا یابی کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حکومتیں اور مصنوعی ذہانت کمپنیاں اس طرح کے واقعات کو دوبارہ پیش ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وسائل فراہم کرنا، مصنوعی ذہانت کمپنیوں کے لیے حفاظتی پروٹوکول کو مضبوط کرنا اور مصنوعی ذہانت کے خطرات کے بارے میں عوامی بیداری کو بڑھانا شامل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مصنوعی ذہانت ایک ٹول ہے، اور اس کا استعمال اچھے یا برے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس ٹول کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ اس واقعہ نے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ کیا ہمیں مصنوعی ذہانت کمپنیوں کو ان کے پلیٹ فارمز پر ہونے والی سرگرمیوں کے لیے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا چاہیے؟
کیا ہمیں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو محدود کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں مصنوعی ذہانت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا چاہیے؟
یہ سوالات کے جوابات آسان نہیں ہیں، لیکن ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی ایک تیز رفتار عمل ہے، اور ہمیں اس کے اثرات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں مصنوعی ذہانت کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس کے خطرات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ ہمیں مصنوعی ذہانت کے مستقبل کو تشکیل دینے کے لیے ایک فعال اور ذمہ دارانہ نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے۔
