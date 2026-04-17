اوپن اے آئی کا بائیولوجی کے لیے نیا اے آئی ماڈل: جی پی ٹی-روزالینڈ

اوپن اے آئی نے لائف سائنسز میں تحقیق کو تیز کرنے کے لیے جی پی ٹی-روزالینڈ نامی نیا اے آئی ماڈل متعارف کرایا ہے، جو ادویات کی دریافت اور بیماریوں کی تشخیص میں مددگار ثابت ہوگا۔
اوپن اے آئی نے لائف سائنسز کے شعبے میں اپنی مہارت کو وسعت دیتے ہوئے، بائیالوجی سے متعلق علم اور سائنٹفک تحقیق کے فروغ کے لیے آرٹیفشل انٹیلیجنس (اے آئی) کا ایک نیا ماڈل، جی پی ٹی-روزالینڈ ، متعارف کرایا ہے۔ یہ پیش رفت سائنسی دنیا میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ادویات کی دریافت، مرض کی تشخیص اور علاج کے طریقوں میں بہتری کے حوالے سے۔ جی پی ٹی-روزالینڈ کا نام بیسویں صدی کی ایک ممتاز برطانوی سائنس دان، روزالینڈ فرینکلن کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے ڈی این اے کی ساخت کو سمجھنے میں
اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ نیا ماڈل خاص طور پر بائیو کیمسٹری، ادویات کی دریافت کے عمل کو تیز کرنے، اور مختلف بیماریوں کی درست تشخیص اور ان کے لیے بہتر علاج کے طریقوں کی تلاش میں تحقیق کاروں کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں، ادویات کی دریافت اور متعلقہ تحقیقی عمل کو تیز تر بنانے کے لیے اے آئی سے چلنے والے ٹولز کی مانگ فارماسیوٹیکل کمپنیوں، بین الاقوامی تعلیمی اداروں اور جدید بائیوٹیک فرموں میں تیزی سے بڑھی ہے۔ یہ رجحان بتاتا ہے کہ سائنسی تحقیق میں اب مصنوعی ذہانت کا کردار کس قدر اہم ہو چکا ہے۔ اوپن اے آئی نے اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا ہے کہ جی پی ٹی-روزالینڈ محققین کو دریافت کے ابتدائی مراحل میں تیزی لانے میں مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل شواہد کا تجزیہ کرنے، مفروضے بنانے، تجرباتی منصوبہ بندی کرنے اور تحقیق کے دیگر مرحلہ وار کاموں میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں میں ڈیٹا بیسز سے متعلقہ معلومات حاصل کرنا، جدید سائنسی مقالوں کو سمجھنا، اور دیگر سائنسی ٹولز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرنا شامل ہے۔ مزید برآں، یہ ماڈل نئے تجربات کے لیے تخلیقی تجاویز بھی پیش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اوپن اے آئی کے سب سے جدید اندرونی ماڈلز کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ جی پی ٹی-روزالینڈ فی الحال چیٹ جی پی ٹی، کوڈیکس اور اے پی آئی کے مستند صارفین کے لیے ریسرچ پری ویو کے طور پر دستیاب ہے۔ اوپن اے آئی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کوڈیکس کے لیے ایک مفت لائف سائنسز ریسرچ پلگ ان متعارف کرا رہی ہے، جو سائنس دانوں کو پچاس سے زائد سائنسی ٹولز اور ڈیٹا سورسز سے براہ راست منسلک کر دے گا۔ اس اقدام سے تحقیق کاروں کی رسائی اور کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اوپن اے آئی اس وقت ایمگین، موڈیرنا، تھرمو فشر سائنٹفک اور دیگر نمایاں اداروں کے ساتھ مل کر جی پی ٹی-روزالینڈ کو مختلف تحقیقی منصوبوں میں استعمال کرنے کے لیے فعال طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ شراکت داری مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو حقیقی دنیا کی سائنسی مشکلات کے حل کے لیے استعمال کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ واضح رہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو متعارف کرانے والی کمپنی اوپن اے آئی نے حال ہی میں دفاعی سائبر سیکیورٹی کے لیے بہتر بنائے گئے اپنے جدید فلیگ شپ ماڈل کا ایک ورژن بھی جاری کیا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اوپن اے آئی مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کی حدود کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہے۔ حال ہی میں، اوپن اے آئی کی حریف کمپنی اینتھروپک نے بھی اپنے جدید اے آئی ماڈل، میتھوز، کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اوپن اے آئی کی جانب سے جی پی ٹی-روزالینڈ کا اجراء سامنے آیا ہے۔ یہ مسابقت مصنوعی ذہانت کے میدان میں اختراعات کو مزید تیز کر رہی ہے اور مستقبل میں مزید غیر معمولی پیش رفت کی امید پیدا کر رہی ہے۔
