اوپن پی اے ایف ملازمین کی تنخواہیں: آغا رفیق اللہ نے بورڈ کی منظوری کا سلسلہ توڑا
قومی اسمبلی کی کمیٹی نے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن میں ملازمین کو کم از کم تنخواہ نہ دینے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور فوری اصلاح کا حکم دیا۔
اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن میں ملازمین کو حکومت کی اعلان کردہ کم از کم تنخواہ نہ دینے کا انکشاف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی کے اجلاس میں سامنے آیا ہے۔ چیئیرمین کمیٹی آغا رفیق اللہ نے ادارے کے انتظامیہ پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے واضح کیا کہ سرکاری حکم کے باوجود تنخواہوں میں کمی کا سلسلہ جاری رکھنا ناقابلِ قبول ہے۔
بورڈ کی منظوری کا سلسلہ توڑا
آغا رفیق اللہ نے انتظامیہ سے سوال کیا کہ کیا وہ کم از کم تنخواہ دینے کے لیے بورڈ کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت پاکستان کا حکم ادارے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر وہ ملازمین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ کمیٹی کے چئیرمین نے یہ بھی کہا کہ غریب آدمی کو ہر سال بورڈ میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔Also readDemocrats win control of US Senate, flipping chamber from GOP
سیکرٹری اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آج بورڈ کی میٹنگ ہونے والی ہے اور وہ اسی اجلاس میں اس مسئلے کو حل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتِ پاکستان نے 21 اگست 2026ء کو کم از کم تنخواہ 40 ہزار 700 روپے مقرر کی تھی، جس کے بعد آج میٹنگ بلکہ اجلاس میں اس حوالے سے فیصلہ متوقع ہے۔
مہنگائی اور تنخواہوں کا تعین
رکن کمیٹی مہرین بھٹو نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کم از کم تنخواہ اگست میں بڑھائی گئی تھی لیکن تین ماہ گزر جانے کے باوجود ملازمین کو اس کا فائدہ نہیں ملا۔ مہرین بھٹو نے کہا کہ مہنگائی روز بڑھ رہی ہے اور لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔
انہوں نے انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں تو یہ ایک افسوس ناک عمل ہوگا۔ کمیٹی کے سامنے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ ملازمین کو 40 ہزار 700 روپے کی معیاری تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ وہ معاشی بوجھ برداشت کر سکیں۔
ترمیمی بلز کا جائزہ
اجلاس میں ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹس ترمیمی بل 2026ء بھی زیر بحث آیا۔ مہرین بھٹو نے پوچھا کہ کیا یہ بل لاء ڈویژن نے دیکھ لیا ہے جس پر حکام نے تصدیق کی۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ کیا یہ ترمیم پورے پاکستان کے لیے ہوگی۔
چئیرمین کمیٹی آغا رفیق اللہ نے فیصلہ کیا کہ تینوں بل مؤخر کیے جا رہے ہیں اور انہیں لیجسلیٹیو کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ اس عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قومی سطح پر ان قوانین کو مستحکم بنانے کے لیے مزید جائزہ لیاجائے گا۔
سرکاری احکامات کی نگرانی
وزارت سمندر پار پاکستانیز و ترقیِ انسانی وسائل کے ماتحت ادارے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کو اب تنخواہوں کے معاملے میں سختی سے پابند رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف ادارے کے ملازمین کو فوری ریلیف ملے گا بلکہ سرکاری اداروں میں معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کا ایک اہم قدم بھی اٹھایا گیا ہے۔
آئندہ اجلاسوں میں ادارے کے کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ سرکاری احکامات کی پابندی مکمل طور پر کی جا رہی ہے۔
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