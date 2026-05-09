اوپن اے آئی نے ڈویلپرز کے لیے تین نئے انقلابی آڈیو ماڈلز متعارف کروا دیے

اوپن اے آئی نے اپنی ڈویلپر پلیٹ فارم کے لیے تین نئے آڈیو ماڈلز لانچ کیے ہیں جو آواز پر مبنی سافٹ ویئر ایجنٹس کو حقیقی وقت میں بات چیت کرنے اور کام مکمل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک نئی اور انقلاب خیز تبدیلی لاتے ہوئے، اوپن اے آئی نے اپنے ڈویلپر پلیٹ فارم کے لیے تین انتہائی جدید آڈیو ماڈلز متعارف کروا دیے ہیں۔ ان نئے ماڈلز کا بنیادی مقصد آواز پر مبنی سافٹ ویئر ایجنٹس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں کی طرح روانی سے بات چیت کر سکیں بلکہ حقیقی وقت میں پیچیدہ کاموں کو مکمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اس نئی لانچ کے ذریعے اوپن اے آئی نے اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو محض تحریری گفتگو یا سادہ آواز سے متن میں تبدیلی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اب وہ ایسے خود مختار ایجنٹس کی طرف بڑھ رہا ہے جو لائیو بات چیت کے دوران سن سکتے ہیں، فوری طور پر ترجمہ کر سکتے ہیں اور صارف کی ہدایات پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے کیونکہ یہ انسانوں اور مشینوں کے درمیان رابطے کے روایتی طریقے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی۔ ڈویلپرز اب ان ماڈلز کو اوپن اے آئی کے مخصوص ڈویلپر پلے گراؤنڈ میں آزما سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایپلی کیشنز کو مزید بہتر، انٹرایکٹو اور صارف دوست بنا سکیں۔ ان تین نئے ماڈلز کی تفصیلات پر نظر ڈالیں تو پہلا ماڈل جی پی ٹی رئیل ٹائم 2 ہے، جسے خاص طور پر مشکل اور پیچیدہ درخواستوں کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل نہ صرف مختلف ٹولز کو کال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ بات چیت کے دوران ہونے والی اچانک مداخلتوں کو بھی بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا ہے اور طویل صوتی سیشنز کے دوران گفتگو کے سیاق و سباق کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صارف بات کرتے ہوئے درمیان میں رک جائے یا اچانک موضوع تبدیل کر لے، تو یہ اے آئی ماڈل اسے سمجھ سکے گا اور گفتگو کا تسلسل برقرار رکھے گا، جس سے بات چیت زیادہ قدرتی محسوس ہوگی۔ دوسرا اہم ماڈل جی پی ٹی رئیل ٹائم ٹرانسلیٹ ہے، جو لسانی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل 70 سے زیادہ مختلف زبانوں سے 13 مخصوص آؤٹ پٹ زبانوں میں فوری ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس فیچر کا سب سے زیادہ فائدہ کسٹمر سپورٹ کے مراکز، تعلیمی اداروں اور بین الاقوامی کاروباری اداروں میں اٹھایا جا سکے گا جہاں مختلف زبانیں بولنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا ماڈل جی پی ٹی رئیل ٹائم وِस्पर ہے، جو لائیو اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کی بہترین سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کے ذریعے بولنے والے کی آواز کو فوری طور پر تحریر میں بدلا جا سکتا ہے، جس سے لائیو کیپشنز، میٹنگز کے نوٹس اور ورک فلو اپ ڈیٹس تیار کرنا انتہائی آسان اور تیز رفتار ہو جائے گا، جس سے وقت کی بچت ہوگی اور غلطیوں کا امکان کم ہو جائے گا۔ ان جدید ٹیکنالوجی ز کو پہلے ہی دنیا کی کئی بڑی اور معروف کمپنیوں نے آزمانا شروع کر دیا ہے، جن میں آن لائن رئیل اسٹیٹ مارکیٹ پلیس زولو، مشہور آن لائن ٹریول ایجنسی پرائس لائن اور یورپی ٹیلی کمیونیکیشن کی بڑی کمپنی ڈوئچے ٹیلی کام شامل ہیں۔ یہ کمپنیاں اپنے صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے اور اپنی آپریشنل کارکردگی میں اضافے کے لیے ان آڈیو ماڈلز کا استعمال کر رہی ہیں۔ جہاں تک ان ماڈلز کی قیمتوں کا تعلق ہے، اوپن اے آئی نے ڈویلپرز کے لیے ایک واضح اور متنوع قیمتوں کا ڈھانچہ ترتیب دیا ہے۔ جی پی ٹی رئیل ٹائم 2 کی قیمت 32 ڈالر فی ملین آڈیو ان پٹ ٹوکنز سے شروع ہوتی ہے، جبکہ جی پی ٹی رئیل ٹائم ٹرانسلیٹ کی قیمت 0.
034 ڈالر فی منٹ اور جی پی ٹی رئیل ٹائم وِस्पर کی قیمت 0.017 ڈالر فی منٹ مقرر کی گئی ہے۔ یہ قیمتیں ڈویلپرز کو اس بات کی سہولت دیتی ہیں کہ وہ اپنی کاروباری ضروریات اور بجٹ کے مطابق موزوں پلان کا انتخاب کر سکیں۔ مجموعی طور پر، یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ مستقبل میں ہم ایسے ورچوئل اسسٹنٹس دیکھیں گے جو بالکل انسانوں کی طرح فوری ردعمل دیں گے اور زبان، لہجے یا جغرافیائی سرحدوں کی قید سے آزاد ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ نہ صرف کاروباری اداروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرے گا بلکہ معذور افراد کے لیے ٹیکنالوجی تک رسائی کو بھی آسان بنائے گا، جس سے ایک جامع ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل پائے گا
