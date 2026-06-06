اوڈون اسسٹ: زچگی کو آسان بنانے والا ایک انقلابی آلہ

ارجنٹائن کے ایک مکینک کے ذہن سے نکلا خیال اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اوڈون اسسٹ نامی یہ آلہ زچگی کے دوران پیچیدگیوں کو کم کرتا ہے اور ماں اور بچے دونوں کے لیے محفوظ ہے۔ یہ آلہ یورپ کے پانچ ممالک میں کامیابی سے استعمال ہو چکا ہے اور 300 سے زائد بچوں کی پیدائش میں مددگار ثابت ہوا ہے۔
اوڈون اسسٹ ایک ایسا آلہ ہے جو زچگی کے دوران بچے کی پیدائش رک جانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ ہوا بھر کر کام کرتا ہے اور بچے کے سر کو سہارا دیتے ہوئے ہلکے دباؤ کے ساتھ اسے باہر نکالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ آلہ روایتی فورسپس اور ویکیوم ایکسٹریکشن کے مقابلے میں زیادہ نرم اور محفوظ متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس ایجاد کا سفر اگست 2006 میں اس وقت شروع ہوا جب ارجنٹائن کے مکینک جارج اوڈون کو صبح سویرے ایک خیال آیا۔ ان کی اہلیہ مارسیلا نے ان کی بات سنی اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اوڈون نے اپنے ایک ملازم کی چال سے متاثر ہو کر یہ آلہ تیار کیا، جس میں بوتل سے کارک نکالنے کے لیے ایک چھوٹا بیگ استعمال کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس طریقہ کار کو زچگی کے عمل پر لاگو کرنے کا سوچا۔ اوڈون اسسٹ کو تیار کرنے کے بعد اسے پہلے ارجنٹائن میں آزمایا گیا۔ بعد میں یہ یورپ کے پانچ ممالک کے 40 ہسپتالوں میں استعمال ہونے لگا، جہاں اس کے ذریعے 300 سے زائد بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ان تمام کیسوں میں کسی بھی قسم کی چوٹ رپورٹ نہیں ہوئی، جو اس آلے کی حفاظت اور تاثیر کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ایملی ہوٹن نے اس آلے کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک نرم ہوا بھرے حصے کے ذریعے بچے کے سر کو سہارا دیتا ہے اور ماں کے زور لگانے کے عمل میں مدد کرتا ہے۔ آلے کو ہینڈلز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جن کی مدد سے ڈاکٹر کنٹرول کے ساتھ بچے کو باہر لاتے ہیں۔ جیسے ہی بچے کا سر باہر آتا ہے، یہ آلہ ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ پہلی بار سانس لے سکے۔ ایلا ریڈفورڈ نامی ایک خاتون نے برطانیہ میں اس آلے کے ذریعے بچے کو جنم دیا اور اس تجربے کو بہت اچھا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تقریبا کچھ محسوس نہیں ہوا اور یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا۔ میں اسے دوبارہ استعمال کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ زیادہ معقول لگتا ہے کہ اس کف کو پھلایا جائے اور اندام نہانی کے پٹھے کو بچے سے دور کیا جائے بجائے اس کے کہ بچے کے سر کو کھینچا جائے۔ اوڈون نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی یہ ایجاد ذاتی تشویش سے نہیں بلکہ ایک اتفاقی مشاہدے سے وجود میں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک چال سے شروع ہوا اور میں نے سوچا کہ اسے توڑنا پڑے گا لیکن اس چال کرنے والے نے ایک چھوٹا سا بیگ لیا، اسے بوتل میں رکھا، اسے ہوا سے بھر دیا، کھینچا اور کارک نکال لیا۔ اس ہوا سے پکڑنے اور منتقل کرنے کے طریقہ کار نے مجھے متاثر کیا۔ اوڈون نے اسے قدرتی رہنمائی قرار دیا اور کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا کیونکہ مجھے اپنے کسی عزیز کی زچگی کے دوران کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں تقریبا 260 ہزار خواتین حمل اور زچگی کے دوران یا اس کے بعد وفات پا گئیں یعنی ہر دو منٹ میں ایک۔ اس کے علاوہ اسی سال تقریبا 10 لاکھ بچے پیدائش کے بعد پہلے 24 گھنٹوں میں فوت ہو گئے۔ اوڈون اسسٹ جیسے آلات ان اموات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آلہ اب بھی مزید ٹرائلز سے گزر رہا ہے اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ دنیا بھر میں زچگی کے عمل کو محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہو گا.
اوڈون اسسٹ ایک ایسا آلہ ہے جو زچگی کے دوران بچے کی پیدائش رک جانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ ہوا بھر کر کام کرتا ہے اور بچے کے سر کو سہارا دیتے ہوئے ہلکے دباؤ کے ساتھ اسے باہر نکالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ آلہ روایتی فورسپس اور ویکیوم ایکسٹریکشن کے مقابلے میں زیادہ نرم اور محفوظ متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس ایجاد کا سفر اگست 2006 میں اس وقت شروع ہوا جب ارجنٹائن کے مکینک جارج اوڈون کو صبح سویرے ایک خیال آیا۔ ان کی اہلیہ مارسیلا نے ان کی بات سنی اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اوڈون نے اپنے ایک ملازم کی چال سے متاثر ہو کر یہ آلہ تیار کیا، جس میں بوتل سے کارک نکالنے کے لیے ایک چھوٹا بیگ استعمال کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس طریقہ کار کو زچگی کے عمل پر لاگو کرنے کا سوچا۔ اوڈون اسسٹ کو تیار کرنے کے بعد اسے پہلے ارجنٹائن میں آزمایا گیا۔ بعد میں یہ یورپ کے پانچ ممالک کے 40 ہسپتالوں میں استعمال ہونے لگا، جہاں اس کے ذریعے 300 سے زائد بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ان تمام کیسوں میں کسی بھی قسم کی چوٹ رپورٹ نہیں ہوئی، جو اس آلے کی حفاظت اور تاثیر کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ایملی ہوٹن نے اس آلے کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک نرم ہوا بھرے حصے کے ذریعے بچے کے سر کو سہارا دیتا ہے اور ماں کے زور لگانے کے عمل میں مدد کرتا ہے۔ آلے کو ہینڈلز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جن کی مدد سے ڈاکٹر کنٹرول کے ساتھ بچے کو باہر لاتے ہیں۔ جیسے ہی بچے کا سر باہر آتا ہے، یہ آلہ ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ پہلی بار سانس لے سکے۔ ایلا ریڈفورڈ نامی ایک خاتون نے برطانیہ میں اس آلے کے ذریعے بچے کو جنم دیا اور اس تجربے کو بہت اچھا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تقریبا کچھ محسوس نہیں ہوا اور یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا۔ میں اسے دوبارہ استعمال کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ زیادہ معقول لگتا ہے کہ اس کف کو پھلایا جائے اور اندام نہانی کے پٹھے کو بچے سے دور کیا جائے بجائے اس کے کہ بچے کے سر کو کھینچا جائے۔ اوڈون نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی یہ ایجاد ذاتی تشویش سے نہیں بلکہ ایک اتفاقی مشاہدے سے وجود میں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک چال سے شروع ہوا اور میں نے سوچا کہ اسے توڑنا پڑے گا لیکن اس چال کرنے والے نے ایک چھوٹا سا بیگ لیا، اسے بوتل میں رکھا، اسے ہوا سے بھر دیا، کھینچا اور کارک نکال لیا۔ اس ہوا سے پکڑنے اور منتقل کرنے کے طریقہ کار نے مجھے متاثر کیا۔ اوڈون نے اسے قدرتی رہنمائی قرار دیا اور کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا کیونکہ مجھے اپنے کسی عزیز کی زچگی کے دوران کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں تقریبا 260 ہزار خواتین حمل اور زچگی کے دوران یا اس کے بعد وفات پا گئیں یعنی ہر دو منٹ میں ایک۔ اس کے علاوہ اسی سال تقریبا 10 لاکھ بچے پیدائش کے بعد پہلے 24 گھنٹوں میں فوت ہو گئے۔ اوڈون اسسٹ جیسے آلات ان اموات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آلہ اب بھی مزید ٹرائلز سے گزر رہا ہے اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ دنیا بھر میں زچگی کے عمل کو محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہو گا
زچگی اوڈون اسسٹ نارمل ڈیلیوری فورسپس ویکیوم ایکسٹریکشن
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