اوکاڑہ میں املاک قانون کے تحت پہلی سزا: جھوٹی درخواست دینے پر گرفت
اوکاڑہ ٹریبونل نے پنجاب املاک تحفظ ایکٹ کے تحت پہلی سزا دی، جہاں ایک شخص کو جھوٹی ملکیتی درخواست دینے پر دو سال قید اور پنج لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔
اوکاڑہ کے ایک خاص ٹریبونل نے پنجاب املاک تحفظ ایکٹ 2025 کے تحت پہلی بار سزا کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس تاریخی فیصلے میں ایک فرد کو دو سال قید کی سزا اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ اس وقت سامنے آیا جب ملزم نے جھوٹی اور بے بنیاد املاک کی شکایت دائر کی تھی۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق، محمد یونس بیٹے محمد علی کے خلاف یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ٹریبونل نے انہیں پنجاب پरोٹیکشن آف اونرشپ آف امیویل پروپرٹی ایکٹ 2025 کی شق 16(3) کے تحت مجرم ٹھہرایا۔ عدالت نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ فرد قانون کے تحت مانیٹرڈ اور شرمناک بنانے والی درخواست دائر کرنے کے مجرم ہے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
جھوٹی درخواست کا انکشاف اور عدالتی کارروائی
محمد یونس نے ایکٹ کی شق 7 کے تحت درخواست دائر کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ مدعی علیہ نے ان کی ملکیت میں سے 13 کنال اور 17 مرلا جگت پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دعویٰ انتہائی سنگین تھا کیونکہ اس میں بڑی رقبے کی زمین کا ذکر تھا۔ تاہم، عدالت نے معاملے کو ایک اسکینیٹنگ کمیٹی کے حوالے کیا۔
اس اسکینیٹنگ کمیٹی کی رپورٹ نے ثابت کیا کہ درخواست دینے والے کی Khewat نمبر 2 میں کوئی بھی زمین موجود نہیں تھی۔ حقائق کے سامنے آنے کے بعد عدالت نے محمد یونس کو شوکیز نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ سال 2022 کا ڈگری نہ تو نافذ العمل ہوا اور نہ ہی اس نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے بغیر ملکیت کی منتقلی کی۔
قانونی شق اور ممکنہ سزا کے اصول
پنجاب املاک تحفظ ایکٹ 2025 کی شق 16(3) واضح کرتی ہے کہ جھوٹی شکایت دائر کرنے والے کو ایک سے پانچ سال تک قید یا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اوکاڑہ ٹریبونل نے اس قانون کو سنجیدگی سے لیا اور ملزم کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کو صرف تکنیکی غلطی نہیں بلکہ ریکارڈ کی خلاف ورزی قرار دیا۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ مقدمہ جھوٹا اس لیے ٹھہرا کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں ملزم کی ملکیت موجود نہیں تھی۔ یہ فیصلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قانون ساز اب املاک کے جھوٹے دعویٰ کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ عدالت نے اس بات کو واضح کیا کہ ریکارڈ کی خلاف ورزی پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے گا۔
سزا کا تعین اور آئندہ کے اقدامات
عدالت نے ملزم کی عمر 59 سال اور ان کے ماسٹرز ڈگری ہونے کو مدنظر رکھتے ہوئے سزا کا تعین کیا۔ اگرچہ قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا پانچ سال قید ہو سکتی تھی، لیکن عدالت نے ملزم کی عمر اور تعلیمی پس منظر کو دیکھتے ہوئے کم از کم سزا کا اطلاق کیا۔ دو سال کی قید اور پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ اس کی بنیادی سزا ہے۔
عدالت نے مزید حکم دیا ہے کہ اگر محمد یونس جرمانہ ادا کرنے میں ناکام رہا تو اسے تین ماہ اضافی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ حکم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانونی عذاب کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ یہ فیصلہ املاک کے دلالوں اور جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک سخت سبق ثابت ہو سکتا ہے۔
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