اوگرا کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری
اوگرا نے 25 نومبر سے نفاذ کے لیے پیٹرول کی قیمت 318 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی 353 روپے فی لیٹر مقرر کر دی ہے۔ یہ نئی قیمتیں فیڈرل ڈیپو ریٹس میں کمی کی وجہ سے ہیں۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق نئی قیمتیں آئندہ 25 نومبر سے نافذ العمل ہوں گی۔
نوٹیفکیشن میں تبدیلی اور نئی قیمتوں کی تفصیل
اوگرا کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ اعلامیے کے مطابق، پیٹرولیم مصنوعات کی ایکس ڈپو قیمتوں میں وفاقی حکومت کے منظور شدہ طریقہ کار کے تحت تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ یہ تبدیلیاں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی اور مقامی مالیاتی عوامل پر مبنی ہیں۔Also readآسٹریلوی آندھی نے بھارتی بیٹرز کے قدم اکھاڑ دیے - ایکسپریس اردو
پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 318 روپے فی لیٹر مقرر ہوئی ہے۔ گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت 319 روپے فی لیٹر تھی، لہذا اب صارفین کو ہر لیٹر پر ایک روپے کی بچت ہوگی۔
اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 353 روپے فی لیٹر طے کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ اوگرا کے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میکانزم کے تحت کیا گیا ہے۔
قیمتوں میں کمی کا باعث بننے والے عوامل
اس کمی کا بنیادی باعث عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہے۔ اوگرا کے مطابق، جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں برائنل کی قیمت گر جاتی ہے، تو مقامی ری فائنریز اور ڈسٹری بیوٹرز کی لاگت بھی کم ہو جاتی ہے۔
حکومتی حکام نے واضح کیا ہے کہ اوگرا ہر چھے دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کے ٹیرف کا جائزہ لیتا ہے۔ اس بار جائزے کے دوران ڈپو ریٹس میں کمی کا امکان تھا، جسے عملی شکل دی گئی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی عارضی ہے اور عالمی مارکیٹ کے رجحانات پر منحصر ہے۔ اگر عالمی سطح پر قیمتیں دوبارہ بڑھتی ہیں، تو اوگرا نئی ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کر سکتا ہے۔ تاہم، فی الحال کمی کی شرح مستحکم ہے۔
صارفین اور معیشت پر اثرات کا تجزیہ
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ٹرک اور بس آپریٹرز کی ایندھن کی لاگت کم ہونے سے وہ نقل و حمل کے اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں۔
معیشت کے ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹرانسپورٹ کسٹ میں کمی سے سامان کی ادائیگی میں کمی آئے گی۔ اس سے عام صارفین کو بھی ملحقہ فوائد ملتے ہیں اور مہنگائی کے دباؤ میں کمی آتی ہے۔
ریاستی خزانے کے لیے بھی یہ ایک مثبت قدم ہے کیونکہ سبسڈی کا بوجھ کم ہوگا۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ٹیکس اور ریٹس کے بعد یہ کمی صارفین کے لیے راحت کا باعث بنے گی۔
آئندہ اقدامات اور صارفین کے لیے رہنمائی
نوٹیفکیشن کے مطابق نئی قیمتیں 25 نومبر سے لاگو ہوں گی۔ اس تاریخ سے قبل پٹرول پمپوں پر پرانے ریٹس لاگو رہیں گے۔ اوگرا کی جانب سے تمام سٹیشنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نئے ریٹس کو بروقت اپ ڈیٹ کریں۔
اگرچہ قیمتیں کمی کا امکان ہے، لیکن عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اوگرا اپنی ویب سائٹ اور سرکاری اعلامیے کے ذریعے صارفین کو باقاعدہ اپ ڈیٹس فراہم کرتا ہے۔
صارفین سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اوگرا کے باضابطہ چینلز سے ہی قیمتوں کی تصدیق کریں۔ غیر سرکاری ذرائع پر اعتماد کرنے سے گریز کریں کیونکہ ریٹس میں تبدیلی کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے۔
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