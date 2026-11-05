اوگرا کے نئے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 362 روپے فی لیٹر مقرر
وفاقی حکومت نے اوگرا کے حکم پر پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے کی کمی کی ہے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 387 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی ہے۔
وفاقی حکومت نے توانائی کے شعبے میں اہم فیصلہ کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کو 362 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ( اوگرا) کے ترجمان کی جانب سے جاری کی گئی سرکاری اعلامیے کے مطابق یہ قیمتوں میں کمی وفاقی حکومت کے منظور شدہ طے شدہ طریقہ کار کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کی تفصیلات
نویں نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں بالکل 7 روپے 6 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب صارفین کو پیٹرول خریدنے کے لیے 362 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے 71 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے اور اس کی نئی قیمت 387 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔Also readامریکہ کے مدتی انتخابات کا پاکستان پر ممکنہ اثر
حکومت نے گزشتہ روز بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کے مطابق اس وقت پیٹرول کی قیمت 369 روپے 6 پیسے فی لیٹر تھی جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 391 روپے 52 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی تھی۔ موجودہ نوٹیفکیشن کے تحت یہ قیمتیں مزید نیچے آئی ہیں جو کہ عوام کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔
قیمتوں میں کمی کا حتمی طریقہ کار
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کا یہ نوٹیفکیشن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کا عمل ایک باقاعدہ اور منظم طریقہ کار کے تحت چلتا ہے جس میں وفاقی حکومت کی ہدایات کو سب سے او ترجیح دی جاتی ہے۔ اوگرا کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے منظور شدہ طریقہ کار کے عین مطابق کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں مستحکم قیمتوں کا قیام ممکن ہو سکے۔
یہ عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ توانائی کے شعبے میں مداخلت صرف عارضی نہیں بلکہ ایک طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد صارفین کو بار بار ہونے والی قیمتوں میں اضافے سے بچانا اور مارکیٹ میں بے یقینی کو کم کرنا ہے۔ اوگرا کے ذرائع کے مطابق یہ کمی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تبدیلی اور مقامی معاشی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔
عوامی سطح پر اثرات اور مستقبل کا جائزہ
پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 3 روپے 71 پیسے کی کمی کا براہ راست اثر عوام کی روزمرہ زندگی اور نقل و حمل کے خرچوں پر پڑے گا۔ صارفین کو اب پیٹرول پمپس پر یہ نئی قیمتیں ادا کرنی ہوں گی جو کہ پچھلی قیمتوں کی نسبت معقول ہیں اور اس سے چھوٹی موٹی گاڑیوں کے مالکان کو فائدہ ہوگا۔
حکومت کا یہ قدم توانائی کے شعبے میں شفافیت کو یقینی بنانے اور صارفین کے حقوق کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔ آئندہ چند روز میں مارکیٹ میں ان نئی قیمتوں کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایندھن کی فراہمی میں کوئی خلل نہ پڑے اور تمام پیٹرول پمپس نئی قیمتوں پر ایندھن کی سپلائی جاری رکھیں۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy