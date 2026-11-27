اوگرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 312 روپے فی لیٹر مقرر
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے اگلے تین دنوں کے لیے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا ہے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ( اوگرا) نے اگلے تین دنوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں ایک اہم نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 312 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے جس میں ایک روپیہ فی لیٹر کی کمی شامل ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کے تحت ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت کو 346 روپے فی لیٹر کی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔Also readADB approves $468 million for water and agriculture projects in Pakistan
پیٹرولیم قیمتوں کا تعین اور پرائسنگ میکینزم
اوگرا کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین وفاقی حکومت کے منظور شدہ پرائسنگ میکینزم کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں تبدیلیاں مقامی ریٹوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔
گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت 313 روپے فی لیٹر تھی جس میں اب ایک روپیہ کی کمی کے بعد یہ قیمت 312 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس طرح کے ریٹ ایڈجسٹمنٹس کا مقصد صارفین پر آنے والے بوجھ میں کمی لانا اور توانائی کی صنعت کے استحکام کو یقینی بنانا ہے۔
دیگر ملکی معاشی فیصلے اور عالمی مالیاتی ادارے
اسی دور میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے اہم اقدامات اٹھاتے ہوئے پاکستان کو 468 ملین ڈالر کے دو رعایتی قرضوں کی منظوری دی ہے۔ یہ مالی امداد ملک کی ترقیاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے استعمال کی جائے گی۔
اس سے قبل پاکستان نے چین کی منڈی میں اپنی تمام مصنوعات کو ڈیوٹی فری رسائی دینے کی درخواست بھی جمع کروائی تھی۔ اس اقدام کا مقصد پاکستانی برآمدات میں اضافہ کرنا اور ملکی تجارتی خسارے میں کمی لانے کی کوششیں ہے۔
مواصلاتی وسائل اور ذمہ داریوں کا تعارف
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