او جی ڈی سی کی براگزئی ایکس-1 کنویں سے کمرشل پیداوار کا آغاز، ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے او جی ڈی سی کے براگزئی ایکس-01 کنویں سے کمرشل پیداوار کا افتتاح کیا۔ نشپا بلاک کے براگزئی ایکس-1 کنویں سے تیل و گیس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کے بعد یومیہ 15,500 بیرل تیل اور 45.36 ایم ایم ایس سی ایف ڈی گیس حاصل ہو رہی ہے۔ 2028 تک پیداوار میں مزید اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس سے ملک کو سالانہ 329 ملین ڈالر کا فائدہ متوقع ہے۔
وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں او جی ڈی سی کے براگزئی ایکس-01 کنویں سے کمرشل پیداوار کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر او جی ڈی سی کے ترجمان ذیشان زیدی نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ او جی ڈی سی نے نشپا بلاک کے براگزئی ایکس-1 کنویں سے تیل و گیس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ یہ دریافت توانائی کے موجودہ بحران کے پیش نظر پاکستان کے لیے ایک بڑی خوش خبری ثابت ہو گی اور ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم
کردار ادا کرے گی۔ ترجمان او جی ڈی سی نے مزید واضح کیا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں ہونے والی یہ تیل و گیس کی دریافتیں پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپلوریشن کامیابیوں میں شمار کی جا رہی ہیں۔ براگزئی ایکس-1 کنویں سے جاری ہونے والی پیداوار کے اعداد و شمار کے مطابق، اس وقت یومیہ 15 ہزار 5 بیرل تیل اور 45.36 ملین مکعب اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ او جی ڈی سی نے ایک اہم ہدف مقرر کیا ہے کہ 2028 تک اس کنویں سے تیل کی یومیہ پیداوار کو بڑھا کر 25 ہزار بیرل تک لے جایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی، گیس کی پیداوار کو بھی 2028 تک 60 ملین مکعب اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ فی دن (ایم ایم ایس سی ایف ڈی) تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایل پی جی کی یومیہ پیداوار کو بھی 200 میٹرک ٹن تک پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ ان اہداف کے حصول سے ملک میں توانائی کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہو گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل و گیس کی یہ بڑی دریافت ملک کو درپیش توانائی بحران پر قابو پانے میں اہم معاون ثابت ہو گی۔ انہوں نے او جی ڈی سی کی ان مسلسل کامیابیوں کو ملکی توانائی سیکیورٹی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر پیٹرولیم نے اندازہ لگایا کہ ان نئی دریافتوں سے پاکستان کو سالانہ تقریبا 329 ملین ڈالر کا مالی فائدہ ہو گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان دریافتوں کے نتیجے میں ملکی تیل و گیس کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہو گا اور درآمدی ایندھن پر انحصار میں کمی آئے گی، جس سے ملک کی معیشت کو استحکام حاصل ہو گا۔ یہ پیش رفت حکومت کی جانب سے ملک کی معاشی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے وسائل بروئے کار لانے کے عزم کو بھی ظاہر کرتی ہے۔
