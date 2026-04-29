او جی ڈی سی ایل میں غیر قانونی کنٹریکٹ اور افسران کو کلب ممبرشپ: پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا جائزہ

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی نے او جی ڈی سی ایل کی جانب سے ایک ڈرلنگ کمپنی کو غیر قانونی کنٹریکٹ دینے اور افسران کو مہنگی کلب ممبرشپ دینے کے معاملے پر سخت سوالات اٹھائے۔ کمیٹی نے پالیسی کے مکمل جائزے کا حکم دیا ہے۔
اسلام آباد: پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس سید نوید قمر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں پٹرولیم ڈویژن سے متعلق آڈٹ اعتراضات اور او جی ڈی سی ایل ( OGDCL ) کی جانب سے ایک ڈرلنگ کمپنی کو غیر قانونی کنٹریکٹ دینے کے کیس کی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، اجلاس کے دوران سید نوید قمر نے وزارت قانون سے استفسار کیا کہ کیا کنٹریکٹ کی توسیع قواعد و ضوابط کے مطابق تھی یا نہیں۔ وزارت قانون کے ایک عہدیدار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کنٹریکٹ کی توسیع غیر منظم عمل تھا، تاہم او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی (MD) کو کنٹریکٹ بڑھانے کا اختیار حاصل تھا۔ پٹرولیم وزارت کے عہدیداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ سید نوید قمر نے ریمارکس دیے کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا ایم ڈی کے پاس اس وقت آڈٹ کو ہدایت دینے کا اختیار تھا یا نہیں۔ اجلاس میں او جی ڈی سی ایل کی جانب سے 27 افسران کو 27 ملین روپے مالیت کی کلب ممبرشپ فراہم کرنے کے آڈٹ اعتراضات بھی زیرِ غور لائے گئے۔ معلوم ہوا کہ 15 افسران کی ممبرشپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہی۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ ممبرشپ افسران کے عہدوں کے بجائے ان کے ناموں پر دی گئی تھی۔ کمیٹی کے کنوینر سید نوید قمر نے اس پالیسی پر حیرانی کا اظہار کیا اور پالیسی کے مکمل جائزے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ افسران کے ناموں پر ممبرشپ دینا ایک غیر معمولی عمل ہے اور اس کی مکمل تحقیقات کی जानी چاہیے۔ اس معاملے میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق، کمیٹی نے او جی ڈی سی ایل کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبرشپ کی پالیسی کی مکمل تفصیلات پیش کریں اور یہ وضاحت کریں کہ کس بنیاد پر افسران کو انفرادی طور پر ممبرشپ دی گئی۔ کمیٹی نے یہ بھی پوچھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ممبرشپ جاری رکھنے کی اجازت کس نے دی اور اس کے پیچھے کیا منطق تھی۔ سید نوید قمر نے واضح کیا کہ سرکاری وسائل کا استعمال ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ او جی ڈی سی ایل کو اس معاملے میں مکمل تعاون کرنا چاہیے اور کمیٹی کو تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ کمیٹی کا ارادہ ہے کہ اس معاملے پر مکمل تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کیس کی مزید سماعت اگلے اجلاس میں کی جائے گی۔ کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں اور قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ او جی ڈی سی ایل کے حکام نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ وہ تمام ہدایات پر عمل کریں گے اور معاملے کی مکمل تحقیقات میں تعاون کریں گے.
اسلام آباد: پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس سید نوید قمر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں پٹرولیم ڈویژن سے متعلق آڈٹ اعتراضات اور او جی ڈی سی ایل (OGDCL) کی جانب سے ایک ڈرلنگ کمپنی کو غیر قانونی کنٹریکٹ دینے کے کیس کی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، اجلاس کے دوران سید نوید قمر نے وزارت قانون سے استفسار کیا کہ کیا کنٹریکٹ کی توسیع قواعد و ضوابط کے مطابق تھی یا نہیں۔ وزارت قانون کے ایک عہدیدار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کنٹریکٹ کی توسیع غیر منظم عمل تھا، تاہم او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی (MD) کو کنٹریکٹ بڑھانے کا اختیار حاصل تھا۔ پٹرولیم وزارت کے عہدیداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ سید نوید قمر نے ریمارکس دیے کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا ایم ڈی کے پاس اس وقت آڈٹ کو ہدایت دینے کا اختیار تھا یا نہیں۔ اجلاس میں او جی ڈی سی ایل کی جانب سے 27 افسران کو 27 ملین روپے مالیت کی کلب ممبرشپ فراہم کرنے کے آڈٹ اعتراضات بھی زیرِ غور لائے گئے۔ معلوم ہوا کہ 15 افسران کی ممبرشپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہی۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ ممبرشپ افسران کے عہدوں کے بجائے ان کے ناموں پر دی گئی تھی۔ کمیٹی کے کنوینر سید نوید قمر نے اس پالیسی پر حیرانی کا اظہار کیا اور پالیسی کے مکمل جائزے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ افسران کے ناموں پر ممبرشپ دینا ایک غیر معمولی عمل ہے اور اس کی مکمل تحقیقات کی जानी چاہیے۔ اس معاملے میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق، کمیٹی نے او جی ڈی سی ایل کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبرشپ کی پالیسی کی مکمل تفصیلات پیش کریں اور یہ وضاحت کریں کہ کس بنیاد پر افسران کو انفرادی طور پر ممبرشپ دی گئی۔ کمیٹی نے یہ بھی پوچھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ممبرشپ جاری رکھنے کی اجازت کس نے دی اور اس کے پیچھے کیا منطق تھی۔ سید نوید قمر نے واضح کیا کہ سرکاری وسائل کا استعمال ذاتی مفادات کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ او جی ڈی سی ایل کو اس معاملے میں مکمل تعاون کرنا چاہیے اور کمیٹی کو تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ کمیٹی کا ارادہ ہے کہ اس معاملے پر مکمل تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کیس کی مزید سماعت اگلے اجلاس میں کی جائے گی۔ کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں اور قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ او جی ڈی سی ایل کے حکام نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ وہ تمام ہدایات پر عمل کریں گے اور معاملے کی مکمل تحقیقات میں تعاون کریں گے
