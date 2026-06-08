ايران نے اسرائیلی علاقوں پر نئی میزائل لہر چلائی، بن گوریان ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ

ایران نے اسرائیل کے خلاف بیلسٹک میزائلوں کی بڑی لہر فائر کی، جس کے بعد اسرائیل کے بن گوریان بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ہنگامی حالت نافذ ہوئی۔ ایرانی حکام نے مزید کارروائی کا انتباہ کیا جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام نے کئی میزائل ناکام بنائے۔
تل ابیب - ایران نے تازہ ترین رد عمل کے طور پر اسرائیل کے زیرِ قابو علاقوں پر ایک نئی اور وسیع بیلسٹک میزائلوں کی لہر شروع کی ہے۔ اس کارروائی کے فوراً بعد اسرائیل کے جنوبی حصے میں واقع بن گوریان بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ ایرانی پاسدارانِ انقلاب اور فوجی حکام نے واضح کیا کہ یہ ردعمل صرف ایک انتباہی قدم تھا اور اگر اسرائیل مزید جارحانہ اقدامات کرتا رہا تو ایران کے پاس مزید تباہ کن اور شدید جوابی آپریشنز کے لیے تیار ہے۔ ایران کے اس خطے کے لیے واضح موقف کے پیش نظر، ایرانی حکام نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کے آغاز سے ہی وہ لبنان اور بیروت میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں دفاعی ردعمل ایران کا قانونی حق ہے۔ تفصیلی رپورٹس کے مطابق، اس بار ایران نے متعدد دُورانیہ بیلسٹک میزائلوں کو اسرائیلی سرحدی علاقوں کی طرف بھیجا، جن میں جدید ایچ‑۲۲ اور خطیر شارٹ رینج میزائل شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج (آئی ڈی ایف) نے اس حملے کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس کے دفاعی نظام نے فضا میں کئی ہدفوں کو ناکام بنایا، لیکن کچھ میزائلوں نے خلائی راستے میں ہی تباہ ہو کر دھول اڑائی۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ریڈیو پر مسلسل اعلانات جاری ہیں کہ صورتحال کئی دنوں تک جاری رہ سکتی ہے اور عوام کو ہائی الیرٹ پر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس تنخواہ کے باعث ملک بھر کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور طلباء کو گھر میں رکھے جانے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ نئی میزائل لہر مشرق وسطی میں طویل عرصے سے جاری کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اگر لبنان اور بیروت پر اسرائیلی فوج کی سرگردانی جاری رہی تو ایران کا ردعمل وسیع تر زمینی اور فضائی آپریشنوں تک بڑھ سکتا ہے۔ فی الوقت، اسرائیل کے دفاعی دھمکیاں اور ایرانی جوابی کارروائیوں کے درمیان ایک نازک توازن برقرار ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال پر نگرانی کر رہی ہے اور دونوں جانب سے اضافی فوجی قدم اٹھانے سے گریز کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، فلپائن میں حال ہی میں 7.
8 درجے کی زلزلے کی وجہ سے ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی خطرے کی وارننگ جاری ہے، جس نے خطے کے ممالک کو ایمرجنسی ردعمل کے لیے تیار کر رکھا ہے
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