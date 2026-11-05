ايف بي آر نے انوائسز کی ترمیم اور منسوخی کے لیے نیا نظام متعارف کرا دیا
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئی آر آئی ایس سسٹم میں 72 گھنٹے بعد انوائسز کی ترمیم اور منسوخی کی نئی سہولت متعارف کرائی ہے جس کے لیے کمشنر ان لینڈ ریونیو کی منظوری ضروری ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے آئی آر آئی ایس سسٹم میں ایک اہم نئی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اس نئے نظام کے تحت اب الیکٹرونک سیلز ٹیکس انوائسز میں ترمیم کرنے اور انہیں منسوخ کرنے کے لیے مقررہ مدت کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ عمل محدود وقت کے اندر ہی ممکن تھا لیکن اب 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ٹیکس دہندگان اپنی انوائسز کی درستگی لا سکیں گے۔
نئے نظام کی تفصیلات اور طریقہ کار
نئے نظام کے تحت ٹیکس دہندگان آئی آر آئی ایس پورٹل کے ذریعے درخواست جمع کروا سکیں گے۔ انوائس کی درستگی کے لیے متعلقہ دستاویزات پی ڈی ایف فارمیٹ میں منسلک کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہی درخواست میں ترمیم اور منسوخی کے لیے منتخب انوائسز پر الگ الگ کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ ٹیکس دہندگان کو ہر درخواست میں واضح کارروائی کا انتخاب کرنا ہوگا۔Also readInternational airlines make COVID-19 test mandatory for Pakistan flights
کمشنر ان لینڈ ریونیو کی منظوری لازمی
انوائس میں ترمیم یا منسوخی کے لیے متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو کی قبل از وقت منظوری لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پرال نے نئی سہولت کے استعمال سے متعلق صارف رہنما کتابچہ جاری کر دیا ہے۔ ٹیکس دہندگان کو چاہیے کہ وہ اس کتابچے کو غور سے پڑھیں تاکہ وہ نئے نظام کے مطابق درست طریقے سے درخواست دائر کر سکیں۔ یہ منظوری کا عمل ٹیکس نظام میں شفافیت اور درستگی کو یقینی بنائے گا۔
ٹیکس ریٹرن اور انسکس سی پر اثرات
درخواست پر فیصلہ ہونے تک سیلز ٹیکس ریٹرن کا انسکس سی جمع کرانے پر پابندی ہوگی۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو کی منظوری کے بعد ترمیم شدہ انوائسز انسکس سی میں شامل کی جا سکیں گی۔ درخواست مسترد ہونے پر اصل انوائسز انسکس سی میں شامل ہوں گی۔ اس سے ٹیکس دہندگان کے لیے مالیاتی ریکارڈ کی درستگی یقینی بننے میں مدد ملے گی۔
موجودہ انوائسز پر نئے اصولوں کی کارروائی
پہلے سے ریٹرن کے انسکس سی سے منسلک انوائسز پر نئی سہولت لاگو نہیں ہوگی۔ مسترد یا زیر التوا درخواستوں میں شامل انوائسز دوبارہ نئی درخواست کا حصہ نہیں بن سکیں گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نئی سہولت سے 72 گھنٹے بعد انوائسز کی درستی اور منسوخی کا باضابطہ طریقہ کار متعارف کرا دیا ہے۔ یہ قدم ٹیکس نظام میں جدیدیت اور لچک لائے گا۔
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