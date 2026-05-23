اِسٹرن لائن: بنوں کے خفیہ اطلاع پر کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے مذموم عزائم ناکام بنے

تہانہ میریان کی حدود میں خفیہ اطلاع پر کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ آپریشن کی پہلی صبح شروع کی گئی اور دہشتگرد عناصر کی نقل و chod اور ممکنہ ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ آپریشن کے دوران پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران چند دہشتگرد ہلاک اور چندین زخمی ہوئے۔
تھانہ میریان کی حدود میں خفیہ اطلاع پرکامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ آپریشن کی پہلی vanafہ صبح شروع کی گئی جس میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ ٹیموں نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں حصہ لیا۔ آپریشن کی براہ راست نگرانی ایس پی رورل بنوں نے کی، جبکہ دو ایس ڈی پی اوز اور ایس پی سی ٹی ڈی بھی موقع پر موجود رہے۔ دہشتگرد عناصر کی نقل و حرکت اور ممکنہ ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ آپریشن کے دوران پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا۔ آپریشن کے دوران کئی دہشتگرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دہشتگرد عناصر کی نقل و حرکت اور ممکنہ ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی بھی ہوا.
