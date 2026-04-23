آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے پاکستان کا درآمدی پابندیوں کو ختم کرنے کا وعدہ

پاکستان نے آئی ایم ایف کو 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس میں موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ یہ اقدام 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے کیا گیا ہے۔
پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے درمیان حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں، پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ درآمدات کی حوصلہ شکنی کرنیوالی 2,660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کا جائزہ لے گا اور ان میں سے کئی کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اقدام 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیج کے حصول کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی اہم پیشکشوں میں سے ایک ہے۔ ذرائع کے مطابق، حکومت نے جون місяць سے ان پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پالیسی تبدیلی کا مقصد ملک میں تجارتی سرگرمی کو فروغ دینا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے ابتدائی مرحلے میں موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد رکاوٹوں میں نرمی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ، 76 کسٹمز کوڈز پر لاگو پابندیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، جن میں آٹوموبائل، ادویات، اسٹیل، خوراک، زرعی اجناس، کاسمیٹکس اور موبائل فونز شامل ہیں۔ اس اقدام سے ڈیری مصنوعات، ٹیکسٹائل، اسٹیل بارز اور ادویات کی درآمد بھی آسان ہو جائے گی۔ آٹوموبائل سیکٹر میں مکمل اور نیم تیار گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں نرم کی جائیں گی، جبکہ موبائل فونز کی درآمد کو پی ٹی اے کی منظوری سے مشروط رکھنے کی شرط کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ زرعی شعبے میں گوشت، دودھ، پیک شدہ خوراک اور خوردنی تیل کی درآمد کو آسان بنانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے خام مال کی درآمد میں بھی رکاوٹیں کم کی جائیں گی۔ یہ اقدامات ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور پیداوار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق، باقی ماندہ غیر ٹیرف رکاوٹوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا اور اس عمل کو 2026 کے آخر تک کابینہ کمیٹی برائے ریگولیٹری اصلاحات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ آئندہ بجٹ میں کسٹمز ڈیوٹی اور دیگر محصولات میں مزید کمی کرے گی، تاکہ 2030 تک اوسط ٹیرف 6 فیصد سے کم کیا جا سکے۔ تاہم، صنعتی حلقوں نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی صنعت کو اعتماد میں لیے بغیر ایسی اصلاحات نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی صنعت کو بین الاقوامی مقابلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں، حکومت کو صنعت کاروں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تاکہ ان کی تشویشات کو دور کیا جا سکے۔ سٹارہ پیٹرولیم کا اسٹوریج انفرااسٹرکچر کی توسیع کیلئے 4.
8 ارب روپے جمع کرنے کا اعلان بھی معیشت میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ سونے کی عالمی اور مقامی قیمت میں آج مسلسل دوسرے دن بھی کمی دیکھنے میں آئی، جو کہ معاشی صورتحال کے بارے میں ایک اور اہم نشاندہی ہے۔
United States Latest News, United States Headlines
\u062c\u0646\u06af \u0628\u0646\u062f\u06cc \u06a9\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0641 \u0648\u0631\u0632\u06cc: \u0628\u06be\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0626\u0631 \u0633\u0641\u0627\u0631\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0648 \u0637\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u06a9\u06d2 \u0627\u062d\u062a\u062c\u0627\u062c\u0628\u06be\u0627\u0631\u062a \u0646\u06d2 \u0631\u0648\u0627\u06ba \u0633\u0627\u0644 2660 \u0628\u0627\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0646\u062f\u06cc \u06a9\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0641 \u0648\u0631\u0632\u06cc\u0627\u06ba \u06a9\u06cc \u06c1\u06cc\u06ba \u062c\u0633 \u0645\u06cc\u06ba 20 \u0628\u06d2\u06af\u0646\u0627\u06c1 \u0634\u06c1\u0631\u06cc \u0634\u06c1\u06cc\u062f \u0627\u0648\u0631 203 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u06c1\u0648\u0626\u06d2 \u06c1\u06cc\u06ba\u060c \u062f\u0641\u062a\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06c1
