آئی ایم ایف سے وعدہ: پاکستان 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹیں ختم کرے گا

پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ درآمدات کی حوصلہ شکنی کرنے والی 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کا جائزہ لیا جائے گا اور ان میں سے بعض جلد ختم کر دی جائیگی۔ موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیوں میں نرمی متوقع ہے۔
پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں درآمدات کو روکنے والی 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور ان میں سے کچھ کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اقدام آئی ایم ایف کے ساتھ طے پائے 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیج معاہدے کا حصہ ہے، جس کے تحت حکومتِ پاکستان نے جون 2024 سے ان پابندیوں کو مرحوار ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد ملک میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور معیشت کو استحکام بخشنا ہے۔ ذرائع کے مطابق، حکومتِ پاکستان ابتدائی مرحلے میں موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد کردہ پابندیوں میں نرمی لائے گی۔ اس کے علاوہ، 76 کسٹمز کوڈز پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، جو مختلف شعبوں جیسے کہ آٹوموبائل، ادویات، سٹیل، خوراک، زرعی اجناس، کاسمیٹکس اور موبائل فونز سے متعلق ہیں۔ ان اقدامات سے ڈیری مصنوعات، ٹیکسٹائل، سٹیل بارز اور ادویات کی درآمد کو آسان بنایا جائے گا۔ آٹوموبائل سیکٹر میں مکمل طور پر تیار شدہ اور نیم تیار شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیوں کو بھی نرم کیا جائے گا۔ موبائل فونز کی درآمد کے لیے پی ٹی اے (پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی) کی منظوری کی شرط کو بھی ختم کرنے کا امکان ہے۔ زرعی شعبے میں گوشت، دودھ، پیک شدہ خوراک اور خوردنی تیل کی درآمد کو آسان بنانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے خام مال کی درآمد میں بھی رکاوٹوں کو کم کیا جائے گا۔ یہ اقدامات ملکی معیشت میں نئی جان ڈالیں گے اور مختلف شعبوں کو ترقی کے مواقع فراہم کریں گے۔ حکومتِ پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ باقی ماندہ غیر ٹیرف رکاوٹوں کو بھی مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ اس عمل کو 2026 کے آخر تک کابینہ کمیٹی برائے ریگولیٹری اصلاحات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے مناسب سفارشات مرتب کرے۔ حکومت خواتین اور مائیکروانٹرپرائزز کو بااختیار بنانے کے لیے بھی نظام کو سازگار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ اقدامات ملک میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور سماجی انصاف کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہارون اختر کے مطابق، بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15.
5 ہزار ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے، جن میں ٹیکس نظام میں اصلاحات اور ٹیکس چوری کو روکنا شامل ہے۔
