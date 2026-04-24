Head Topics

آئی ایم ایف سے وعدہ: پاکستان 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹیں ختم کرے گا

معیشت News

📆24/04/2026 11:55 pm
📰ExpressNewsPK
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 53%

پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ درآمدات کی حوصلہ شکنی کرنے والی 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کا جائزہ لیا جائے گا اور ان میں سے بعض جلد ختم کر دی جائیگی۔ موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیوں میں نرمی متوقع ہے۔

پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں درآمدات کو روکنے والی 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور ان میں سے کچھ کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اقدام آئی ایم ایف کے ساتھ طے پائے 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیج معاہدے کا حصہ ہے، جس کے تحت حکومتِ پاکستان نے جون 2024 سے ان پابندیوں کو مرحوار ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد ملک میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور معیشت کو استحکام بخشنا ہے۔ ذرائع کے مطابق، حکومتِ پاکستان ابتدائی مرحلے میں موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد کردہ پابندیوں میں نرمی لائے گی۔ اس کے علاوہ، 76 کسٹمز کوڈز پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، جو مختلف شعبوں جیسے کہ آٹوموبائل، ادویات، سٹیل، خوراک، زرعی اجناس، کاسمیٹکس اور موبائل فونز سے متعلق ہیں۔ ان اقدامات سے ڈیری مصنوعات، ٹیکسٹائل، سٹیل بارز اور ادویات کی درآمد کو آسان بنایا جائے گا۔ آٹوموبائل سیکٹر میں مکمل طور پر تیار شدہ اور نیم تیار شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیوں کو بھی نرم کیا جائے گا۔ موبائل فونز کی درآمد کے لیے پی ٹی اے (پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی) کی منظوری کی شرط کو بھی ختم کرنے کا امکان ہے۔ زرعی شعبے میں گوشت، دودھ، پیک شدہ خوراک اور خوردنی تیل کی درآمد کو آسان بنانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے خام مال کی درآمد میں بھی رکاوٹوں کو کم کیا جائے گا۔ یہ اقدامات ملکی معیشت میں نئی جان ڈالیں گے اور مختلف شعبوں کو ترقی کے مواقع فراہم کریں گے۔ حکومتِ پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ باقی ماندہ غیر ٹیرف رکاوٹوں کو بھی مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ اس عمل کو 2026 کے آخر تک کابینہ کمیٹی برائے ریگولیٹری اصلاحات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے مناسب سفارشات مرتب کرے۔ حکومت خواتین اور مائیکروانٹرپرائزز کو بااختیار بنانے کے لیے بھی نظام کو سازگار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ اقدامات ملک میں اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور سماجی انصاف کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہارون اختر کے مطابق، بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15.

5 ہزار ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے، جن میں ٹیکس نظام میں اصلاحات اور ٹیکس چوری کو روکنا شامل ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر ملک کی معاشی پالیسیوں اور آئی ایم ایف کے ساتھ تعاون کے تناظر میں اہم ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

United States Latest News, United States Headlines

Read more »



Render Time: 2026-04-25 02:55:42