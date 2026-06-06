آلکسانڈر زیوریو نے فریچ اوپن میں فائنل کی طرف قدم بڑھایا، پہلی گرینڈ سلیم ٹائٹل کے قریب

زیوریو نے جیکوب مینسک کو چار سیٹوں میں شکست دے کر اپنی دوسری فریچ اوپن فائنل میں جگہ بنائی اور اب وہ پہلی گرینڈ سلیم جیتنے کے لیے حتمی مقابلے کا سامنا کر رہا ہے۔
آلکسانڈر زیوریو نے جمعہ کے روز جیونی مینسک کے خلاف چار سیٹوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے فریچ اوپن کے اپنے دوسرے فائنل میں مقام بناتے ہوئے طویل عرصے سے انتظار کیے جانے والے اپنا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل حاصل کرنے کے دہاڑے پر پہنچ گئے۔ جرمن کھلاڑی، جو دوسری سیڈ پر کھیل رہا تھا، نے 7-5، 6-2، 3-6، 6-3 کے اسکور کے ساتھ مینسک کو شکست دی اور آئندہ اتوار کو یا تو دسویں سیڈ فلیویو کوبولی یا اپنے ہم اطراف کے اٹالین میاٹو ارنالدی کا سامنا کرے گا۔ زیوریو نے پہلے بھی بڑے ٹورنامنٹس میں تقریباً کامیابی کے نزدیک پہنچنے کے بعد کئی بار حتمی مقابلے میں شکست کھائی ہے، جن میں دو سال قبل رولان گاروس میں کارلوس الکاراز کے خلاف فائنل بھی شامل ہے۔ اس نے کہا کہ "یہ ایک گرینڈ سلیم ہے، یہ پانچ سیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور حریف بہتر کھیل سکتے ہیں، لیکن میں نے مقابلہ جیت لیا۔" اب وہ کسی بھی حریف کے مقابلے میں مضبوط پسندیدہ ہیں اور آخرکار سلاٹرافی ٹرافی اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ مقابلہ زیوریو کے لیے 11ویں گرینڈ سلیم سیمی فائنل تھا اور اس کی تجربہ کاری نے اسے چیک نوجوان مینسک کے خلاف نمایاں برتری دی۔ 20 سالہ مینسک پہلی بار کسی بڑے ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ تک پہنچا تھا اور پیرس میں اپنے پچھلے پانچ سیٹ والے میچوں کی تھکن اس پر واضح محسوس ہوئی۔ زیوریو نے جینک سنن اور نوواک جاکوویچ کے ابتدائی خروج کے بعد ٹورنامنٹ کے پسندیدہ ہونے کے دباؤ کو خوب سنبھالا ہے اور اب وہ صرف دو سیٹ ہی چھ میچوں میں کھو کر فائنل تک پہنچ کر جسمانی طور پر تازہ رہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنی کورٹ پر ہونے والی ساکھ کے ساتھ ساتھ، زیوریو نے ایک دلچسپ بات کہی: {خالی دماغ}، میرے سر میں بالکل بھی "- اس کے باوجود اس نے مقابلے میں اپنی توجہ برقرار رکھی۔ مقابلے کے آغاز میں زیوریو نے 11ویں گیم میں ایک بریک کے ذریعے پہلا سیٹ مشکل سے جیت لیا اور تین بریک پوائنٹس کو بچا کر مینسک کو 5-3 کی برتری لینے سے روک دیا۔ دوسرے سیٹ میں زیوریو نے دو بریکیں مار کر صرف چار پوائنٹس کے ساتھ مینسک کو آگے دھکیل دیا۔ تیسری سیٹ کے شروع میں مینسک نے نیک کی چوٹ کے باعث میڈیکل ٹائم آؤٹ مانگا، لیکن پھر اچانک واپس آ کر ڈراپ شاٹ کے استعمال سے 4-2 کی برتری حاصل کی۔ لیکن چوتھے سیٹ میں مسلسل بیک ہینڈ کی غلطیوں نے مینسک کو پیچھے دھکیل دیا اور زیوریو نے آخری بریک کے ساتھ میچ کا سِرا پُر کر کے فائنل کی طرف قدم بڑھایا۔ اس دوران کچھ ناظرین نے لائن کالوں پر اعتراض کیا اور ایک ٹائم وئریشن کی وارننگ بھی ملی، لیکن زیوریو کی جستجو اور تجربہ اسے اس مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہوا.
آلکسانڈر زیوریو نے جمعہ کے روز جیونی مینسک کے خلاف چار سیٹوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے فریچ اوپن کے اپنے دوسرے فائنل میں مقام بناتے ہوئے طویل عرصے سے انتظار کیے جانے والے اپنا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل حاصل کرنے کے دہاڑے پر پہنچ گئے۔ جرمن کھلاڑی، جو دوسری سیڈ پر کھیل رہا تھا، نے 7-5، 6-2، 3-6، 6-3 کے اسکور کے ساتھ مینسک کو شکست دی اور آئندہ اتوار کو یا تو دسویں سیڈ فلیویو کوبولی یا اپنے ہم اطراف کے اٹالین میاٹو ارنالدی کا سامنا کرے گا۔ زیوریو نے پہلے بھی بڑے ٹورنامنٹس میں تقریباً کامیابی کے نزدیک پہنچنے کے بعد کئی بار حتمی مقابلے میں شکست کھائی ہے، جن میں دو سال قبل رولان گاروس میں کارلوس الکاراز کے خلاف فائنل بھی شامل ہے۔ اس نے کہا کہ "یہ ایک گرینڈ سلیم ہے، یہ پانچ سیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور حریف بہتر کھیل سکتے ہیں، لیکن میں نے مقابلہ جیت لیا۔" اب وہ کسی بھی حریف کے مقابلے میں مضبوط پسندیدہ ہیں اور آخرکار سلاٹرافی ٹرافی اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ مقابلہ زیوریو کے لیے 11ویں گرینڈ سلیم سیمی فائنل تھا اور اس کی تجربہ کاری نے اسے چیک نوجوان مینسک کے خلاف نمایاں برتری دی۔ 20 سالہ مینسک پہلی بار کسی بڑے ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ تک پہنچا تھا اور پیرس میں اپنے پچھلے پانچ سیٹ والے میچوں کی تھکن اس پر واضح محسوس ہوئی۔ زیوریو نے جینک سنن اور نوواک جاکوویچ کے ابتدائی خروج کے بعد ٹورنامنٹ کے پسندیدہ ہونے کے دباؤ کو خوب سنبھالا ہے اور اب وہ صرف دو سیٹ ہی چھ میچوں میں کھو کر فائنل تک پہنچ کر جسمانی طور پر تازہ رہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنی کورٹ پر ہونے والی ساکھ کے ساتھ ساتھ، زیوریو نے ایک دلچسپ بات کہی: {خالی دماغ}، میرے سر میں بالکل بھی "- اس کے باوجود اس نے مقابلے میں اپنی توجہ برقرار رکھی۔ مقابلے کے آغاز میں زیوریو نے 11ویں گیم میں ایک بریک کے ذریعے پہلا سیٹ مشکل سے جیت لیا اور تین بریک پوائنٹس کو بچا کر مینسک کو 5-3 کی برتری لینے سے روک دیا۔ دوسرے سیٹ میں زیوریو نے دو بریکیں مار کر صرف چار پوائنٹس کے ساتھ مینسک کو آگے دھکیل دیا۔ تیسری سیٹ کے شروع میں مینسک نے نیک کی چوٹ کے باعث میڈیکل ٹائم آؤٹ مانگا، لیکن پھر اچانک واپس آ کر ڈراپ شاٹ کے استعمال سے 4-2 کی برتری حاصل کی۔ لیکن چوتھے سیٹ میں مسلسل بیک ہینڈ کی غلطیوں نے مینسک کو پیچھے دھکیل دیا اور زیوریو نے آخری بریک کے ساتھ میچ کا سِرا پُر کر کے فائنل کی طرف قدم بڑھایا۔ اس دوران کچھ ناظرین نے لائن کالوں پر اعتراض کیا اور ایک ٹائم وئریشن کی وارننگ بھی ملی، لیکن زیوریو کی جستجو اور تجربہ اسے اس مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہوا
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