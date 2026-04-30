آنگ سان سوچی کو جیل سے نکال کر گھر میں نظربند کردیا گیا

میانمار کی فوجی حکومت نے نوبیل امن انعام یافتہ سابق رہنما آنگ سان سوچی کو جیل سے نکال کر ایک مخصوص رہائش گاہ میں نظربند کردیا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی طویل قید کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے دوران ان پر متعدد مقدمات چلائے گئے اور مجموعی طور پر 33 سال تک کی سزائیں سنائی گئیں، جنہیں بعد میں کم کردیا گیا۔ تاہم، اس اقدام کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے۔ کیا یہ فوجی حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ ہے، یا آنگ سان سوچی کی صحت کی خرابی کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟
اس سوال کا جواب ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ آنگ سان سوچی نے میانمار میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی زندگی وقف کردی تھی۔ انہوں نے کئی دہائیاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ ان کی اس لازوال کوشش کو 1991 میں نوبیل امن انعام سے نوازا گیا۔ ان کے والد بھی ایک نمایاں جمہوری رہنما تھے، جنہوں نے ملک میں جمہوری اقدار کی بنیاد رکھی۔ آنگ سان سوچی نے کچھ عرصہ بیرون ملک قیام کیا، لیکن بعد میں وہ اپنے وطن واپس آئیں اور سیاست میں فعال طور پر حصہ لینے لگیں۔ 2015 میں ان کی پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی اور حکومت قائم کی۔ اگرچہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ میانمار کی حقیقی رہنما کے طور پر ابھریں۔ انہوں نے ملک کو ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے، لیکن یہ سب کچھ 2021 میں فوجی بغاوت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ فوجی حکام نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور آنگ سان سوچی کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد ان پر مختلف الزامات کے تحت مقدمات چلائے گئے اور انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری نے آنگ سان سوچی کی سزاؤں کو فوجی حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا حصہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سزائیں بے بنیاد مقدمات پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد آنگ سان سوچی کو دبانا اور جمہوری تحریک کو کچلنا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے آنگ سان سوچی کی قانونی ٹیم اور ان کے اہل خانہ کو ان سے براہ راست رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس سے ان کی صحت اور سلامتی کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اس حالیہ فیصلے پر ان کے خاندان اور حامیوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اپنی والدہ کے بارے میں واضح معلومات فراہم کی جائیں اور ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ واقعہ میانمار میں جمہوری اقدار کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ عالمی برادری کو اس صورتحال پر گہری نگرانی رکھنی چاہیے اور آنگ سان سوچی کی رہائی اور میانمار میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے
