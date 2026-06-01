اٹلی میں کنیے ویسٹ اور ٹریوس سکاٹ کے کنسرٹس منسوخ

اٹلی کے حکام نے سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ مظاہروں کے پیش نظر کنیے ویسٹ اور ٹریوس سکاٹ کے جولائی میں ہونے والے کنسرٹس منسوخ کر دیے ہیں۔
روم: اٹلی کے حکام نے اس سال یورپ کے سب سے زیادہ متوقع میوزک ایونٹس میں سے ایک میں بڑی خلل ڈالتے ہوئے، کنیے ویسٹ اور ٹریوس سکاٹ کے منصوبہ بند کنسرٹس منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ دونوں پرفارمنس جولائی میں ریگیو ایمیلیا کے آر سی ایف ایرینا میں ہونی تھیں، جو 103,000 سے زیادہ تماشائیوں کی گنجائش رکھتا ہے، اور توقع تھی کہ وہ ملک کی حالیہ تفریح ی تاریخ میں سب سے بڑی لگاتار بھیڑ میں سے ایک کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ ٹریوس سکاٹ کو 17 جولائی کو پرفارم کرنا تھا، اس کے بعد کنیے ویسٹ ، جو 18 جولائی کو ہیل واٹ فیسٹیول میں ہیڈلائن کرنے والے تھے۔ ریگیو ایمیلیا کے پریفیکٹ سالواتور انجیری نے ہفتے کے روز اس منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے اس فیصلے کو ناگزیر قرار دیا، جس کی وجہ 24 گھنٹے کی مختصر مدت میں بڑے پیمانے پر ہجوم کی نقل و حرکت سے منسلک حفاظتی خدشات، اور کنیے ویسٹ کی ظاہری شکل کے خلاف ممکنہ مظاہروں کے بڑھتے ہوئے خدشات کو قرار دیا۔ یہ منسوخی کنیے ویسٹ ، جو اب یی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کے خلاف کئی مہینوں کے تنازع کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں ان کے سامنے یہودی مخالف تبصروں، ہیل ہٹلر ٹریک کی ریلیز، اور جارحانہ علامتوں والے تجارتی سامان کی فروخت پر وسیع پیمانے پر تنقید کی گئی تھی۔ ان کے اقدامات کی وجہ سے پہلے بھی برطانیہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور پولینڈ سمیت کئی یورپی ممالک میں کنسرٹ منسوخ اور پابندیاں لگ چکی ہیں۔ ریگیو ایمیلیا میں حالیہ ہفتوں میں عوامی دباؤ بڑھ گیا تھا، جس میں یہودی کمیونٹی گروپس، فاشسٹ مخالف تنظیمیں، ٹریڈ یونینز اور سیاسی رہنما کھلے عام مطالبہ کر رہے تھے کہ ویسٹ کی کارکردگی کو روکا جائے، اور خبردار کیا جا رہا تھا کہ اس سے شہر میں احتجاج اور امن عامہ میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ٹریوس سکاٹ کا شو بھی اسی سیکیورٹی جائزے کے حصے کے طور پر واپس لے لیا گیا۔ تاہم حکام نے واضح کیا کہ ان کی منسوخی کسی سیاسی تنازع سے منسلک نہیں تھی، بلکہ اسی مقام پر لگاتار دو بڑے پیمانے کے ایونٹس کے انتظام سے متعلق حفاظتی منصوبہ بندی کے خدشات تھے۔ اس فیصلے نے بڑی بھیڑوں کے ساتھ سکاٹ کی تاریخ پر بھی توجہ مبذول کرائی ہے، خاص طور پر 2021 میں ہیوسٹن کے اسٹرو ورلڈ سانحہ، جہاں بھیڑ کی بھگدڑ سے متعدد اموات ہوئی تھیں اور کنسرٹ کے حفاظتی معیارات پر خدشات پیدا ہوئے تھے۔ منسوخی کے باوجود، ہیل واٹ فیسٹیول کے منتظمین نے کہا ہے کہ وہ کنیے ویسٹ کی 18 جولائی کی کارکردگی کو ریگیو ایمیلیا کے قریب کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر کسی مختلف انتظامی دائرہ اختیار میں، حالانکہ ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ منسوخیاں ویسٹ کی یورپی گرمیوں کے دورے کے آغاز کے فوراً بعد سامنے آئی ہیں، جس میں انہوں نے استنبول کے اتاترک اولمپک اسٹیڈیم میں ایک بڑا کنسرٹ کیا، جس نے مبینہ طور پر متعدد ممالک سے 118,000 سے زیادہ شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو ان کے کیریئر کے سب سے بڑے لائیو سامعین میں سے ایک ہے۔ ٹریوس سکاٹ بھی استنبول کی پرفارمنس کے دوران ویسٹ کے ساتھ اسٹیج پر شامل ہوئے، کیونکہ دونوں فنکار اپنے حالیہ میوزیکل تعاون کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس نے ان کی مشترکہ ظاہری شکلوں میں عالمی دلچسپی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ویسٹ اب بھی نیدرلینڈز، البانیہ اور پراگ میں منصوبہ بند شوز کے ساتھ اپنے یورپی دورے کو جاری رکھنے والے ہیں، لیکن مستقبل کی تاریخوں پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کیونکہ خطے کے حکام بڑے پیمانے کے ایونٹس کے ارد گرد سیکیورٹی اور عوامی تحفظ کے خدشات کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں.
روم: اٹلی کے حکام نے اس سال یورپ کے سب سے زیادہ متوقع میوزک ایونٹس میں سے ایک میں بڑی خلل ڈالتے ہوئے، کنیے ویسٹ اور ٹریوس سکاٹ کے منصوبہ بند کنسرٹس منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ دونوں پرفارمنس جولائی میں ریگیو ایمیلیا کے آر سی ایف ایرینا میں ہونی تھیں، جو 103,000 سے زیادہ تماشائیوں کی گنجائش رکھتا ہے، اور توقع تھی کہ وہ ملک کی حالیہ تفریحی تاریخ میں سب سے بڑی لگاتار بھیڑ میں سے ایک کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ ٹریوس سکاٹ کو 17 جولائی کو پرفارم کرنا تھا، اس کے بعد کنیے ویسٹ، جو 18 جولائی کو ہیل واٹ فیسٹیول میں ہیڈلائن کرنے والے تھے۔ ریگیو ایمیلیا کے پریفیکٹ سالواتور انجیری نے ہفتے کے روز اس منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے اس فیصلے کو ناگزیر قرار دیا، جس کی وجہ 24 گھنٹے کی مختصر مدت میں بڑے پیمانے پر ہجوم کی نقل و حرکت سے منسلک حفاظتی خدشات، اور کنیے ویسٹ کی ظاہری شکل کے خلاف ممکنہ مظاہروں کے بڑھتے ہوئے خدشات کو قرار دیا۔ یہ منسوخی کنیے ویسٹ، جو اب یی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کے خلاف کئی مہینوں کے تنازع کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں ان کے سامنے یہودی مخالف تبصروں، ہیل ہٹلر ٹریک کی ریلیز، اور جارحانہ علامتوں والے تجارتی سامان کی فروخت پر وسیع پیمانے پر تنقید کی گئی تھی۔ ان کے اقدامات کی وجہ سے پہلے بھی برطانیہ، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور پولینڈ سمیت کئی یورپی ممالک میں کنسرٹ منسوخ اور پابندیاں لگ چکی ہیں۔ ریگیو ایمیلیا میں حالیہ ہفتوں میں عوامی دباؤ بڑھ گیا تھا، جس میں یہودی کمیونٹی گروپس، فاشسٹ مخالف تنظیمیں، ٹریڈ یونینز اور سیاسی رہنما کھلے عام مطالبہ کر رہے تھے کہ ویسٹ کی کارکردگی کو روکا جائے، اور خبردار کیا جا رہا تھا کہ اس سے شہر میں احتجاج اور امن عامہ میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ٹریوس سکاٹ کا شو بھی اسی سیکیورٹی جائزے کے حصے کے طور پر واپس لے لیا گیا۔ تاہم حکام نے واضح کیا کہ ان کی منسوخی کسی سیاسی تنازع سے منسلک نہیں تھی، بلکہ اسی مقام پر لگاتار دو بڑے پیمانے کے ایونٹس کے انتظام سے متعلق حفاظتی منصوبہ بندی کے خدشات تھے۔ اس فیصلے نے بڑی بھیڑوں کے ساتھ سکاٹ کی تاریخ پر بھی توجہ مبذول کرائی ہے، خاص طور پر 2021 میں ہیوسٹن کے اسٹرو ورلڈ سانحہ، جہاں بھیڑ کی بھگدڑ سے متعدد اموات ہوئی تھیں اور کنسرٹ کے حفاظتی معیارات پر خدشات پیدا ہوئے تھے۔ منسوخی کے باوجود، ہیل واٹ فیسٹیول کے منتظمین نے کہا ہے کہ وہ کنیے ویسٹ کی 18 جولائی کی کارکردگی کو ریگیو ایمیلیا کے قریب کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر کسی مختلف انتظامی دائرہ اختیار میں، حالانکہ ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ منسوخیاں ویسٹ کی یورپی گرمیوں کے دورے کے آغاز کے فوراً بعد سامنے آئی ہیں، جس میں انہوں نے استنبول کے اتاترک اولمپک اسٹیڈیم میں ایک بڑا کنسرٹ کیا، جس نے مبینہ طور پر متعدد ممالک سے 118,000 سے زیادہ شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو ان کے کیریئر کے سب سے بڑے لائیو سامعین میں سے ایک ہے۔ ٹریوس سکاٹ بھی استنبول کی پرفارمنس کے دوران ویسٹ کے ساتھ اسٹیج پر شامل ہوئے، کیونکہ دونوں فنکار اپنے حالیہ میوزیکل تعاون کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس نے ان کی مشترکہ ظاہری شکلوں میں عالمی دلچسپی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ویسٹ اب بھی نیدرلینڈز، البانیہ اور پراگ میں منصوبہ بند شوز کے ساتھ اپنے یورپی دورے کو جاری رکھنے والے ہیں، لیکن مستقبل کی تاریخوں پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کیونکہ خطے کے حکام بڑے پیمانے کے ایونٹس کے ارد گرد سیکیورٹی اور عوامی تحفظ کے خدشات کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں
کنیے ویسٹ ٹریوس سکاٹ کنسرٹ منسوخی اٹلی سیکیورٹی خدشات