اٹک میں تین افراد کی قتل، آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا
اٹک میں بچوں کی جھگڑے پر ہونے والے تین افراد کی قتل کے بعد آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سخت نوٹس لیا ہے۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔
پنجاب کے ضلع اٹک میں تھانہ فتح جنگ کے علاقے میں پیش آنے والے تین افراد کی قتل کے واقعے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آئی جی پنجاب عبدالکریم نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل استعمال کریں۔
واقعہ کی تفصیلات اور شہداء کی شناخت
پولیس کے مطابق یہ خوفناک واقعہ بچوں کی جھگڑے سے شروع ہوا جو بعد ازاں دو طرفہ فائرنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد اپنی جانیں گن بیٹھے جن کی شناخت 28 سالہ سامن، 55 سالہ عامر عزیز اور 36 سالہ صابر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ابتدائی جھگڑا انتہائی معمولی نوعیت کا تھا لیکن پھر بھی اس نے ایک سنگین ترین مصیبت کو جنم دیا۔Also readبرطانوی جنرل نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برطانوی ہندوستانی فوج میں خدمات سرانجام دینے والے پاکستانی اور مسلمانوں کے جوہر خراج تحسین پیش کیا
آئی جی پنجاب کے سخت احکامات
آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ڈی پی او اٹک کو ہدایت کی ہے کہ وہ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے آر پی او راولپنڈی سے بھی مکمل رپورٹ طلب کی ہے تاکہ تحقیقات میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ جلد از جلد انصاف ممکن بنایا جا سکے۔
فرانزک ٹیمیں اور تحقیقاتی کارروائی
واقعے کے مقام پر ڈی پی او اٹک علی بن طارق کی سربراہی میں سینئر پولیس افسران، فرانزک لیبارٹری کی ٹیمیں اور انوسٹی گیشن افسران موجود ہیں۔ یہ ٹیمیں شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف عمل ہیں تاکہ ملزمان کی نشاندہی کی جا سکے۔ ڈی پی او نے کہا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔
آر پی او راولپنڈی کا نوٹس اور کارروائی
اسی دوران آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز نے بھی تھانہ فتح جنگ کے علاقے میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے سینئر پولیس افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر موقعے پر پہنچیں اور پی ایف ایس اے ٹیم کے ذریعے تمام شواہد اکٹھے کریں۔ تحقیقات کے تمام پہلوؤں پر جامع طریقے سے کام کیا جائے گا تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔
آئندہ کارروائی اور امدادی اقدامات
پولیس کی جانب سے اب تک کے اقدامات میں ملزمان کی نشاندہی اور شواہد کی تدوین شامل ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو قانونی اور مالی امداد فراہم کرنے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ معاشرتی ہم آہنگی کے خلاف ہے اور اس طرح کی کسی بھی کارروائی کو قانون کی گرفت سے نہیں بچایا جائے گا۔
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