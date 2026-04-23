اٹک آئل ریفائنری کو تیل کی ترسیل بحال، آپریشنز معمول پر آنے کی امید

ایک روز کی بندش کے بعد اٹک آئل ریفائنری کو تیل کی ترسیل دوبارہ بحال کر دی گئی ہے، جس سے ریفائنری کے آپریشنز جلد ہی معمول پر آنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن اور متعلقہ اداروں نے روڈ ٹرانسپورٹ بحال کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔
اٹک آئل ریفائنری کو تیل کی ترسیل کی بحالی: آپریشنز معمول پر آنے کی امید ایک روز کی تعطل کے بعد اٹک آئل ریفائنری کے لیے خام تیل کی ترسیل دوبارہ بحال ہو گئی ہے، جس سے ریفائنری کے آپریشنز جلد ہی معمول پر آنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز غیر معمولی حالات کی وجہ سے تیل کی ترسیل معطل ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ریفائنری کے عمل کو شدید متاثر ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق، پیٹرولیم ڈویژن اور دیگر متعلقہ سرکاری اداروں نے مشترکہ طور پر روڈ ٹرانسپورٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں یہ بحالی ممکن ہو سکی۔ سڑکوں کی بندش اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت میں رکاوٹیں پیدا ہونے کے باعث ریفائنری کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا تھا۔ اس بندش سے نہ صرف خام تیل کی سپلائی متاثر ہوئی بلکہ تیار شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بھی معطل ہو گئی۔ حکام کے مطابق، اٹک آئل ریفائنری کا مرکزی یونٹ روزانہ تقریباً 32 ہزار بیرل تیل صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیل کی ترسیل میں تعطل کے باعث ریفائنری کی مجموعی پیداواری صلاحیت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس بندش کا اثر صرف ریفائنری تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے نتیجے میں پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے اہم علاقوں کو بھی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر، پنجاب میں جہاں صنعتی اور زرعی سرگرمیاں زیادہ ہیں، تیل کی قلت سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ، ریفائنری بجلی گھروں کو فرنس آئل کی فراہمی بھی کرتی ہے، لہذا ترسیل بحال ہونے کے بعد توانائی کے شعبے میں بھی بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ فرنس آئل کی مسلسل سپلائی بجلی کے پیداواری عمل کو جاری رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث بھی آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت محدود رہی، جس کا براہ راست اثر سپلائی چین پر پڑا۔ سیکیورٹی کے خدشات اور ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے آئل ٹینکرز کو مخصوص اوقات میں اور مخصوص راستوں پر ہی سفر کرنے کی اجازت تھی۔ اس صورتحال نے سپلائی چین کو مزید پیچیدہ بنا دیا اور تیل کی ترسیل میں تاخیر کا باعث بنی۔ تاہم، اب صورتحال معمول پر آ رہی ہے اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے آئل کمپنیوں اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس منصوبے میں سڑکوں کی مرمت، ٹریفک کے انتظام کو بہتر بنانا اور آئل ٹینکرز کے لیے مخصوص راستوں کی نشاندہی شامل ہے۔
