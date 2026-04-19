اٹھارویں آئینی ترمیم: صوبائی حقوق اور خیبر پختونخوا کی شناخت کا سنگِ میل

ایمل ولی خان نے اٹھارویں آئینی ترمیم کو ایک تاریخی پیشرفت قرار دیا ہے جس سے صوبوں کو ان کے حقوق و اختیارات ملے اور خیبر پختونخوا کو اس کی شناخت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس ترمیم کو باچا خان اور خان عبدالولی خان کے فلسفے کی عکاسی قرار دیتے ہوئے اس کے دفاع کا عزم کیا۔
اٹھارویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اُن کے حقوق، اختیارات اور خیبر پختونخوا کو شناخت ملی، جو ایک تاریخی پیشرفت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے 19 اپریل کو پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک اہم سنگِ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن محض ایک آئینی ترمیم سے کہیں زیادہ ہے؛ یہ طویل جدوجہد، بے مثال قربانیوں اور پختہ عزم کی علامت ہے۔ ایمل ولی خان نے واضح کیا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم نے صوبوں کو ان کے جائز حقوق اور اختیارات سے روشناس کرایا، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کو اس کی اصل شناخت
دلائی۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا اسفندیار ولی خان کی بصیرت افروز قیادت اور ان کی انتھک سیاسی جدوجہد کے سر باندھا، جس نے اس ترمیم کو حقیقت کا روپ دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ، انہوں نے اس عمل میں شامل تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی شاندار خراجِ تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی کامیابی دراصل ولی خان اور ان کے والد باچا خان کے نظریات اور فلسفے کی عملی شکل ہے، جنہوں نے صوبائی خودمختاری، عوام کے اپنے وسائل پر حق اور ایک مضبوط وفاق کے قیام کے لیے تاحیات جدوجہد کی۔ اس ترمیم نے نہ صرف پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو استحکام بخشا بلکہ صوبوں کو وسائل اور اہم فیصلوں پر اختیار دے کر ان کی دیرینہ محرومیوں کو دور کرنے میں مدد فراہم کی۔ صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھنا بھی اسی جدوجہد کا ایک اہم سنگِ میل قرار دیا گیا۔ اس موقع پر، ایمل ولی خان نے پارٹی کے شہداء اور کارکنان کی لازوال قربانیوں کو بھی سلام پیش کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ امن، جمہوریت اور آئینی بالادستی کے اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس امر کی بھی وضاحت کی کہ اٹھارویں آئینی ترمیم پر کسی بھی قسم کا حملہ دراصل پورے وفاق پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور عوامی نیشنل پارٹی اس کے دفاع کے لیے ہر آئینی، جمہوری اور سیاسی سطح پر بھرپور مزاحمت کرے گی۔ انہوں نے آخر میں اپنے اکابرین کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کے لیے کوشاں رہے گی جہاں صوبے طاقتور ہوں، عوام کو ان کے وسائل پر پورا حق حاصل ہو، اور ہر شہری کو امن، معیاری تعلیم اور ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔
