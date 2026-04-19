اٹھارویں آئینی ترمیم: صوبوں کو اختیارات اور خیبر پختونخوا کو شناخت ملی، ایمل ولی خان

عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے اٹھارویں آئینی ترمیم کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل قرار دیا ہے، جس کے ذریعے صوبوں کو ان کے حقوق اور اختیارات دیے گئے اور خیبر پختونخوا کو اس کی اصل شناخت عطا ہوئی۔ انہوں نے اس ترمیم کو باچا خان اور خان عبدالولی خان کے نظریات کی عملی تعبیر قرار دیا اور اس کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔
اٹھارویں آئینی ترمیم پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک نمایاں سنگِ میل ہے، جس نے ملک کے وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کیا اور صوبوں کو ان کے دیرینہ حقوق و اختیارات سے روشناس کرایا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ایمل ولی خان نے 19 اپریل کے دن کو اس تاریخی پیش رفت کی یاد میں ایک خاص موقع قرار دیا، اور اسے محض ایک آئینی ترمیم سے بڑھ کر طویل جدوجہد، لازوال قربانیوں اور پختہ عزم کا مظہر قرار دیا۔ ان کے مطابق، اس ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو ان کے جائز حقوق ملے، اختیارات کی تقسیم میں توازن قائم ہوا، اور سب سے اہم بات یہ کہ خیبر پختونخوا کو اس کی حقیقی شناخت حاصل ہوئی۔ یہ تبدیلی ملک کی وفاقی اکائیوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھی، جہاں انہیں وسائل اور اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کے زیادہ اختیارات تفویض کیے گئے۔
ایمل ولی خان نے اس تاریخی کامیابی کا سہرا عوامی نیشنل پارٹی کے قائد اسفندیار ولی خان کی بصیرت افروز قیادت کو دیا، جن کی گراں قدر سیاسی جدوجہد نے اس ترمیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس عمل میں شامل تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی ان کی کاوشوں پر خراجِ تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم دراصل اس عظیم فکر و فلسفے کی عملی شکل ہے جو تحریکِ پاکستان کے دوران باچا خان اور خان عبدالولی خان نے پیش کیا تھا۔ ان دونوں رہنماؤں نے ہمیشہ صوبائی خودمختاری، عوام کے اپنے وسائل پر حق اور ایک مضبوط و مستحکم وفاق کے قیام کے لیے آواز بلند کی تھی۔ اس ترمیم نے ان کے نظریات کو عملی جامہ پہنایا، وفاق کو مضبوط بنایا اور صوبوں کو وسائل اور اہم فیصلوں پر اختیار دے کر ان کی طویل محرومیوں کا ازالہ کیا۔ صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھنے کا فیصلہ بھی اسی جدوجہد کا ایک اہم اور تاریخی حصہ تھا، جس نے اس خطے کی شناخت کو اجاگر کیا۔
اس موقع پر ایمل ولی خان نے پارٹی کے ان تمام شہداء اور کارکنان کی لازوال قربانیوں کو بھی یاد کیا جنہوں نے پارٹی کے نظریات اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ امن، جمہوریت اور آئینی بالادستی کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا اور نہ ہی مستقبل میں کرے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم پر کسی بھی قسم کا حملہ دراصل ملک کے وفاق پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور عوامی نیشنل پارٹی اس کے دفاع کے لیے کسی بھی آئینی، جمہوری اور سیاسی محاذ پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آخر میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ پارٹی اپنے اکابرین کے روشن مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کے لیے کوشاں رہے گی جہاں تمام صوبے مضبوط ہوں، عوام کو ان کے وسائل پر حق حاصل ہو، اور ہر شہری کو امن، تعلیم اور ترقی کے یکساں مواقع دستیاب ہوں
اٹھارویں آئینی ترمیم صوبائی خودمختاری خیبر پختونخوا ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی