اپنی بصیرت سنیں اور زندگی میں جادو تلاش کریں

یہ مضمون آپ کو اپنی اندرونی بصیرت پر عمل کرنے، موجودہ نعمتوں کو برقرار رکھنے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ صحت، روحانیت اور ذاتی ترقی پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے۔
جب حالات مشکل ہوں تو آپ کو اپنی بصیرت کو سننا سیکھنا چاہیے، لیکن جب وہ بہترین ہوں، تو آپ کو اسے اور بھی زیادہ سننا سیکھنا چاہیے۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو سونے کی تلاش میں چھوڑ دینا، شاید اپنے سر پر اپنے چشمے پہننے اور اپنے بستر کے پاس انہیں بے قابو طریقے سے تلاش کرنے کے مترادف ہو۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھا سا ایڈونچر پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے خوراک حاصل کرنے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ جو کچھ پہلے ہی حرکت میں آیا ہے اور ترقی کر رہا ہے اسے بے ترتیب کیا جائے۔ ہر دن کو تخلیقی بنانے پر توجہ مرکوز کریں اس کے بجائے ہر لمحے نئی چیزیں شروع کرنے کے طریقے تلاش کریں اور پھر انہیں ادھورا چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی بنائیں گے۔ کچھ ایسا ہوا ہے جو منصوبہ کے مطابق نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی اتفاق نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ظاہری طور پر ’ناکام‘ منصوبہ کائنات کی دوبارہ سمت کا ایک کلاسک کیس ہے؟
کیا ہوگا اگر آپ ایک لمحہ لیں اور اپنے آپ کو اس کہانی سے الگ نظر سے دیکھیں جو آپ نے اپنے سر میں بُنی ہے اور اس رکاوٹ کو ایک ناکام اختتام کے بجائے ایک وقفے کے طور پر دیکھیں۔ آپ شاید محسوس کریں گے کہ آپ ان پابندیوں سے کہیں آگے ہیں جن میں آپ نے خود کو باندھا ہوا ہے اور آپ یقینی طور پر اس سے کہیں زیادہ قابل ہیں جس کی آپ نے کوشش کی ہے۔ غوطہ لگائیں، تلاش کریں، اور اپنی نئی زمین تلاش کریں۔ایک تیراک پول، دریا، جھیل، سمندر میں تیر سکتا ہے۔ یہ پانی نہیں ہے جو اسے اپنے ہنر میں مہارت دیتا ہے، یہ خود ایک ہنر پر اس کی مہارت ہے۔ آپ کےلیے ایک اہم وقت آگیا ہے۔ ایک روحانی چکر جو کھلنے کا انتظار کررہا ہے۔ زیادہ تر اچھے طریقوں سے۔ آپ کے احتیاط سے بنائے گئے منصوبے شاندار طریقے سے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے نیک مقاصد بھی۔ اب اس کو جمع کریں، ان چمکدار مناظر میں برف کے پتلے بنائیں اور یقینی طور سے اپنے اعلیٰ ترین مقاصد کو الٰہی کے حوالے کردیں۔ خالص منطق کیا نہیں کرسکتی، آپ کے وژن میں یقین اسے لے آسکتا ہے۔ آپ اس زندگی کو بنا رہے ہیں جس کی آپ ہمیشہ خواہش کرتے تھے، اب کیا آپ اس کا لطف اٹھانا بھی سیکھیں گے؟
آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر پیٹ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ہر بار جب آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ ہاں، یہ توانائی کے میدان پر کام کرتا ہے، ہماری جسمانی تین جہانوں کی دنیا کو پکڑنے کےلیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کچھ اسی طرح جیسے دنیا نے اپنی موت کے بعد ڈاؤنچی کی قدر کی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا وقت نہیں آئے گا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کےلیے نئے ہنر میں مہارت حاصل کرنے، ان اسباق کو اپنی زندگی میں دوبارہ لاگو کرنے اور اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کا اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی کےلیے کیا ممکن ہے، نئی زندگی کےلیے آپ کا جوش۔ پرانے طریقے کام کر سکتے ہیں لیکن طویل مدتی میں پائیدار نہیں ہوسکتے، اور نئے طریقوں کو صرف جڑیں لگانے کےلیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، اپنے دل کےلیے بھی جگہ کیسے بنائیں؟
آپ کو شاید باہر نکلنے کا ایک راستہ تلاش کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے پاس مدد کرنے کےلیے کوئی ہے۔ لیکن مشکل خبر یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر دوبارہ اعتماد حاصل کرنا ہوگا تاکہ اپنے شیطانوں، اپنے رٹ، اپنے زہریلے چکروں سے اٹھ کھڑے ہوں جنہوں نے آپ کو دہائیوں تک پھنسا رکھا ہے۔ آپ کی بے خوابی، فکر سے بھری راتیں آپ کو وہاں نہیں لے جائیں گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی بے خوابی، وژن اور مقصد سے بھری راتیں آپ کو لے جائیں گی۔ آپ کے وہ دن جو آپ کو ایسی چیزیں کرنے کےلیے لے جاتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی آگ کو دوبارہ جِلا بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔آج آپ کو کسی چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہونا پڑسکتا ہے۔ خاص طور پر الرجی کے مریضوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔چیزیں پہلے کام نہیں کرتی تھیں کیونکہ وقت خراب تھا۔ اب چیزیں کام کر سکتی ہیں، اگر آپ انہیں ایک ایماندار، یقین سے بھرپور سمت دیتے ہیں۔آپ اپنے تیز ترین ارتعاش میں پھڑپھڑا رہے ہیں۔ جی ہاں!
اس نے نئے راستے کھولے ہیں۔ اس نے ترقی، مطالعہ اور ترقی کےلیے خود کو جانچ پڑتال کے نئے شعبوں کو بھی کھول دیا ہے۔ پھر اب کشمکش کیوں؟
اپنے خزانوں کو بہت مضبوطی سے نہ تھامیں کیونکہ یہ صرف تب ہی ہے جب آپ انہیں آزادانہ لٹکائیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں مزید فراوانی کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ سب کچھ ایک بار میں سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے سب سے اہم چیزوں پر توجہ دیں۔ زندگی ایک جادوئی جنگل کے ذریعے ساحل سمندر پر چلنے کےلیے ہے، نہ کہ ایک لوہے کی سڑک جو کنکریٹ اور سخت ہے۔آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دل کی بیماریوں کے مریضوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔حال ہی میں آپ بہت زیادہ کام میں مصروف رہے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تازگی لانے کےلیے تفریح اور آرام کو بھی وقت دیں۔ آپ ممکنہ طور پر مواصلات، منصوبہ بندی، معاہدوں اور یہاں تک کہ نئے راستوں کے درمیان میں مصروف رہے ہوں گے اور اچانک آپ کو اس سب پر توجہ دینے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ اب جبکہ ان میں سے بہت کچھ مکمل ہوچکا ہے، یقینی بنائیں کہ آپ دوبارہ اس چکر میں نہ پھنس جائیں۔ اپنے کاموں کو ترجیحات دیں، صرف اہم چیزوں پر توجہ دیں اور باقی کو نظر انداز کریں۔اپنے آپ پر یقین کریں، یہ یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کا وقت، توانائی اور کوششیں قیمتی وسائل ہیں۔یہ آپ کی زندگی کا وہ وقت ہے، جہاں آپ روزمرہ کی زندگی میں جادو تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جادو اسی میں رہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ نیا ابھر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لیکن ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا ہے، تو یہ آپ کے لیے اسے اپنی رفتار سے کھلنے دینے کا اشارہ ہے۔ اسے پکنے، اُگنے یا اسے ابھی جس چیز کی ضرورت ہے، کرنے دیں۔ نئ
بصیرت روحانیت ذاتی ترقی صحت زندگی جادو