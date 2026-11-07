اپوزیشن پارٹیوں نے اے پی سی کے اجلاس کا اعلان کر دیا
اپوزیشن پارٹیوں نے نومبر کے وسط میں قومی امور پر بحث کے لیے اپوزیشن پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں صوبائی حکومتوں اور معاشی مسائل بھی زیر غور آئیں گے۔
اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے مہینے نومبر کے وسط میں اپوزیشن پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں گی تاکہ ملکی سیاسی، پارلیمانی، معاشی، داخلی اور بیرونی امور پر جامع بحث کی جا سکے۔ اس اہم اجلاس کے نصاب میں وسیع تر قومی مسائل کو شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس سے یہ اجلاس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرے گا۔
اجلاس کے نصاب میں توسیع اور مدعو افراد
اس اجلاس کے نصاب میں خیبر پختونخوا میں گورنر رول لگانے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کے امکانات کو بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ قیدیوں کی رہائی اور دعویٰ شدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اپوزیشن نے اس بات کا فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک دن کے اجلاس کو دو دن تک بڑھانے کی تجویز پر غور کر رہی ہے تاکہ تمام نکات پر مکمل گفتگو کی جا سکے۔Also readMaulana upset over not getting his share, says Faisal Karim Kundi
متعدد تنظیموں کے نمائندوں کو بھی اس اجلاس میں شمولیت کے لیے مدعو کیا جائے گا جن میں بیرونی امور سے متعلق ادارے، معاشی ماہرین، کسانوں کی تنظیمیں، وکلاء کی برادریاں اور صحافیوں کی تنظیمیں شامل ہیں۔ اس مقصد کے لیے اپوزیشن کی چھ رکنی سیاسی کمیٹی اور دو ہم منصب کوآرڈینیٹرز نے اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت کی عمل کو تیز کر دیا ہے۔
سیاسی مشاورت اور شراکت داریوں کی تیاری
اپوزیشن اگلی ہفتے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے اجلاس کی تیاریوں اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت کا آغاز کرے گی۔ یہ کوششیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ملکی سیاسی، پارلیمانی، معاشی اور وسیع تر قومی امور پر بات چیت کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے۔ تمام جماعتوں کی مشترکہ آواز کو ابھارنے کے لیے اس اجلاس کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔
صوبائی حالات اور انسانی حقوق کے تحفظ
خیبر پختونخوا کے موجودہ سیاسی تنازعات اور ممکنہ ایمرجنسی کے حالات اس اجلاس کا ایک اہم حصہ ہوں گے جہاں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ کیا اس صوبے میں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے دستاویزات اور شواہد پیش کیے جانے والے ہیں جن کی قانونی اور سیاسی حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا۔
معاشی ماہرین اور قانونی رہنمائی کا کردار
معاشی ماہرین اور کسانوں کی تنظیمیں اس اجلاس میں ملکی معیشت کے موجودہ بحران اور زرعی شعبے کی پریشانیوں پر اپنی آراء پیش کریں گی۔ وکلاء کی برادری اور قانونی ماہرین ملکی آئینی امور اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے جبکہ صحافیوں کی تنظیمیں پریس فریڈم اور میڈیا کی آزادی کے مسائل کو اجاگر کریں گی۔
اگلے مراحل اور اجلاس کی تیاریاں
اپوزیشن کی جانب سے نومبر کے وسط میں ہونے والے اس اہم اجلاس کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جس میں تمام متعلقہ فریقین کو شرکت کے لیے حتمی دعوت نامے بھیجے جائیں گے۔ اس اجلاس کا مقصد ملکی موجودہ چیلنجز کا احاطہ کرنا اور حتمی حل نکالنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ملکی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
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