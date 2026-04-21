اڈوبی کا نیا اے آئی پلیٹ فارم متعارف، مارکیٹنگ کے شعبے میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

اڈوبی نے کارپوریٹ صارفین کے لیے اے آئی ٹولز کا نیا مجموعہ متعارف کرایا ہے تاکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو خودکار بنایا جا سکے، جبکہ اینتھروپک اور دیگر کمپنیاں بھی اس مسابقت میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔
اڈوبی نے حال ہی میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس ٹولز کا ایک نیا مجموعہ متعارف کرایا ہے، جس کا بنیادی مقصد کارپوریٹ کلائنٹس کو ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کو خودکار اور ذاتی نوعیت کا بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سافٹ ویئر انڈسٹری کو تیزی سے ابھرتی ہوئی اے آئی کمپنیوں جیسے کہ اینتھروپک کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مستحکم رکھنے کا چیلنج درپیش ہے۔
مارکیٹ کے موجودہ منظرنامے میں سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ جدید اے آئی ٹولز انسانی کاموں کو تیزی سے تبدیل یا ہموار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سافٹ ویئر سیکٹر میں کچھ گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ تاہم، ایڈوبی کے حصص میں صبح کے کاروبار کے دوران 2.2 فیصد کا معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، اگرچہ سال کے آغاز سے اب تک کمپنی کے اسٹاک میں تقریباً 30 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے۔
نئے متعارف کرائے گئے پلیٹ فارم کا نام CX Enterprise ہے، جو اے آئی ایجنٹس کی مدد سے کاروباروں کو اپنے صارفین کے ساتھ بہتر روابط قائم کرنے اور ان کی بات چیت کو زیادہ موثر اور ذاتی بنانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹولز مارکیٹرز کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کے تجزیے سے لے کر مواد کی تخلیق تک کے عمل کو تیزی سے مکمل کر سکیں۔
اس کے علاوہ، اینتھروپک نے بھی اپنی مسابقت کو بڑھاتے ہوئے کلاؤڈ ڈیزائن (Claude Design) نامی ایک تجرباتی فیچر متعارف کرایا ہے، جو صارفین کو چیٹ بوٹ کے ذریعے براہ راست بصری مواد جیسا کہ پروٹوٹائپس، سلائیڈ پریزنٹیشنز اور دستاویزات تیار کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ پیشرفت اس بات کی علامت ہے کہ تخلیقی ٹولز کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جہاں اے آئی براہ راست تخلیقی عمل کا حصہ بن رہی ہے۔
ان تمام تر تکنیکی تبدیلیوں کے درمیان، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور دلچسپ پیشرفت یہ ہے کہ مارک زکربرگ اپنے ملازمین کے ساتھ بات چیت اور انتظامی امور کو آسان بنانے کے لیے اپنا ایک اے آئی کلون تیار کر رہے ہیں۔ یہ اقدام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی کا استعمال اب صرف صارفین کی سطح تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ اندرونی کارپوریٹ انتظام میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔
کارپوریٹ دنیا میں اس بڑھتی ہوئی دوڑ کا مقصد صرف تکنیکی برتری حاصل کرنا نہیں، بلکہ پیچیدہ انسانی کاموں کو اے آئی کے ذریعے آسان بنا کر زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ ٹیکنالوجیز کس طرح روایتی مارکیٹنگ اور دفتری کام کے کلچر کو تبدیل کرتی ہیں، یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا
آرٹیفیشل انٹیلی جنس اڈوبی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سافٹ ویئر انڈسٹری تکنیکی جدت